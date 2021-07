Ramona Manole a suferit o intervenție chirurgicală! Cum se simte artista și ce a făcut-o să recurgă la operație: „Îmi vine să plâng și să râd”

Ramona de la Clejani [Sursa foto: Instagram] 15:52, iul 31, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Ramona Manole a pus piciorul în prag și s-a gândit că a venit momentul să se ocupe și de aspectul ei fizic. Vedeta a împărtășit cu urmăritorii ei de pe Instagram imagini cu ea de pe patul de spital, bandajată la nivelul feței.

Ramona de la Clejani le-a dezvăluit internauților că a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul nasului, mai exact o rinoplastie. Artista se află internată la o clinică privată din Turcia, unde are parte de îngrijiri medicale de specialitate.

Fanii cântăreței de muzică de petrecere s-au arătat îngrijorați de starea de sănătate a Ramonei Manole, astfel încât artista a făcut câteva declarații cu doar o zi după ce a suferit intervenția chirurgicală. Vedeta a spus că se simte bine și că este extrem de emoționată pentru că și-a dorit de mult timp să facă acest pas.

“ Sunt în Turcia, mă aflu într-o clinică privată. Am o zi de la operație, de asta cred că vorbesc și puțin pe nas. Mă simt bine acum. Am avut momente destul de emoționante. Nici nu știu cum să vorbesc. Îmi vine să plâng și să râd. ” a spus artista pentru o emisiune tv.

Ramona Manole după operația de rinoplastie[Sursa foto: Instagram]

Motivele care au împins-o pe Ramona Manole să apeleze la bisturiu

Ramona Manole a mai declarat că până acum s-a ocupat de frumusețea interioară, și că nu prea a interesat-o foarte tare aspectul fizic. Totuși, cântăreața le-a mulțumit haterilor de pe social media care, spune ea, au făcut-o să apeleze la operația de rinoplastie.

“ E un pas foarte mare. Eu nu am stat niciodată să-mi fac intervenții sau să apelez la medici. Eu tot timpul am pus preț pe frumusețea interioară, dar se pare că trebuie să am mai multă grijă de mine și era un complex. Tot timpul eram pusă la colț din cauza problemei cu nasul și din cauza asta am luat decizia să fac ceva mai mult pentru mine și pentru cei care mă iubesc, ba chiar și pentru cei care m-au pus la colț. ” a mai adăugat Ramona Manole.