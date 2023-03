Ramona Olaru a ajuns în Paris și și-a dat seama abia în taxi, când trebuia să plătească, că nu are niciun ban la ea! Ce a urmat: „M-am panicat”

In articol:

Ramona Olaru este una dintre cele mai apreciate asistente TV. A cucerit publicul prin frumusețea ei, dar și prin energia și veselia de care a dat întotdeauna dovadă. Recent, vedeta a plecat în Paris pentru a se bucura de atmosfera și peisajele oferite de orașul iubirii, însă se pare că aceasta a trecut printr-un moment de panică chiar în timp ce se afla în taxi.

Ramona Olaru a uitat să-și ia bani cash la ea

Asistenta TV este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde își ține la curent fanii cu absolut tot ce se întâmplă nou în viața ei, fie că este de bine, fie că nu. Așa s-a întâmplat și de această dată, când vedeta a vrut să le povestească și celor ce o urmăresc prin ce moment de panică a trecut în urmă cu chiar câteva minute înainte de a filma.

Ghinioanele par să o urmărească peste tot pe Ramona Olaru, deoarece nici bine nu a ajuns în Paris că aceasta a s-a lovit deja de probleme, chiar în timp ce era într-un taxi. Blondina a mărturisit că a vrut să îi plătească șoferului, dar și-a dat seama că și-a uitat toți banii chas acasă. Din fericire, faptul că are cardul bancar pe telefon a ajutat-o destul de mult, deoarece a putut achita cu acesta.

„Am ajuns la Paris. Este foarte frumos, dar acum câteva minute mi-am luat un moment de panică, pentru că m-am urcat în taxi și zic să plătesc cash și m-am panicat…nu am luat niciun ban la mine. Într-un fel sau altul am uitat banii pe care îi pregătisem cash pentru anumite cheltuieli. Noroc că sunt într-o țară unde pot să plătesc la taxi și cu cardul pe care îl am pe telefon”, a spus vedeta pe Instagram.

Postarea Ramonei Olaru [Sursa foto: Instagram]

Pe ce nu ar da Ramona Olaru niciodată bani

Pentru unele femei bijuteriile reprezintă o slăbiciune pentru care ar fi dispuse să plătească oricât. Însă, nu același lucru se poate spune despre Ramona Olaru , care a recunoscut că pentru ea nu sunt chiar atât de importante. Vedeta a mărturisit că în ciuda sumei de bani pe care o obține din meseria sa, aceasta nu ar da niciodată o avere pe bijuterii. Asistenta TV a declarat că nu stă pe o grămadă de bani, iar achiziționarea acestora nu ar fi decât o risipă de bani. De fiecare data când își cumpără un accesoriu prefer să își ia gablonțuri pentru a le putea schimba oricând.

„Nu, nu investesc în bijuterii foarte scumpe pentru că nici nu port foarte multe. După cum se și vede nu am prea multe lucruri pe mine. Îmi este foarte simplu să port doar un inel sau doar o brățară finuță și nu dau foarte mulți bani pe pietre scumpe. Adică nu dau bani pe pietre scumpe. Cumpăr mai mult gablonțuri dacă vrei pentru că le schimb în fiecare zi. Și atunci să stau să schimb pietrele prețioase în fiecare zi nu este combinație și nici nu stau pe o grămadă de bani”, a spus vedeta, potrivit Ego.

