Ramona Olaru a ajuns la spital! Cătălin Cazacu a însoțit-o pe iubita lui. Ce s-a întâmplat cu asistenta TV: „Nu suntem ok”

In articol:

Ramona Olaru a reușit, fără doar și poate, să-și îngrijoreze fanii. Asistenta TV a ajuns la spital, iar partenerul său de viață, Cătălin Cazacu, a fost cel care a însoțit-o și i-a fost alături tinerei. Ramona Olaru s-a filmat pe patul de spital, în timp ce vorbea cu partenerul său de viață, apoi a făcut o serie de declarații pe InstaStory, după ce a plecat din unitatea spitalicească, pentru

Ramona Olaru a ajuns la spital, însoțită de Cătălin Cazacu

a-și liniști admiratorii.

Ramona Olaru a trecut prin clipe destul de grele, asta pentru că îndrăgita asistentă TV a ajuns la spital, însoțită de iubitul ei, Cătălin Cazacu, care i-a fost alături în acele momente. Chiar de pe patul de spital, blondina l-a întrebat pe partenerul ei dacă s-a plictisit de când se află în unitatea spitalicească, iar iubitul ei a făcut o glumă, pentru a-i ridica starea de spirit.

Citeste si: Ce s-a întâmplat cu Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, în timp ce se aflau pe motor? Fanii au rămas mască atunci când au aflat: „Mă dor oasele”

Totodată, tot de pe patul de spital, Ramona Olaru a precizat că acum este bine, liniștindu-i pe internauții care o urmăresc pe rețeaua de socializare.

„Cătălin Cazacu: Te distrezi?

Ramona Olaru: Te ai plictisit?

Citeste si: Delia Matache a aflat că va avea o fetiță! Cum a reacționat artista- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cătălin Cazacu: Nu, așa tare nu m-am mai distrat de cânt mi-a ars apartamentul.

Ramona Olaru: Numai probleme ți se întâmplă, dar suntem bine acum.

Cătălin Cazacu: În sfârșit!”, a fost discuția celor doi, din spital.

Citeste si: Cătălin Cazacu, scos din minți de Ramona Olaru. Decizia pe care a luat-o după o criză de gelozie: "Hai să nu mai urlăm"

De asemenea, la scurt timp după ce au plecat din spital, Ramona Olaru a făcut o serie de declarații despre ceea ce s-a întâmplat, precizând că medicii i-au făcut un tratament, pentru ”un corp puternic”, potrivit spuselor sale din online.

„Ramona Olaru: Nu el era bolnav la spital, eu eram, dar suntem ok, ca să știți, am băgat doar cele necesare pentru un corp puternic.

Cătălin Cazacu: Nu, nu suntem ok, am pus filtrele, acum suntem clar ok.

Ramona Olaru: Am pus filtru ca să arăt bine, suntem ok.”, au mai precizat cei doi, după ce au plecat de la spital.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu [Sursa foto: Instagram]