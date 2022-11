Ramona Olaru a dezvăluit secretul. Cum reușește vedeta să fie mereu cu zâmbetul pe buze?! „Am venit pe acest pământ să...”

In articol:

Ramona Olaru se afișează tot timpul cu zâmbetul pe buze, pe micile ecrane, însă vedeta a trecut și prin momente mai puțin fericite în cariera sa, și nu numai, de-a lungul vieții ei.

Asistenta TV a mărturisit cum reușește să depășească momentele tensionate.

Ramona Olaru este o femeie împlinită, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Asistenta TV a oferit mai multe detalii despre cariera sa, dar și care au fost momentele dificile prin care a trebuit să treacă.

Ramona Olaru a luat decizii deranjante pentru cei din jurul ei

Ramona Olaru a dezvăluit că deciziile pe care le-a luat, fie ele pozitive sau negative, i-au deranjat pe cei din jurul ei. Asistenta TV a declarat că este recunoscătoare pentru tot și nu regretă nicio secundă deciziile pe care aceasta le ia, având în vedere că este ceea ce simte pe moment.

' 'N-am avut niciun target în viață, tot timpul am mers cu ce mi-a apărut în cale. M-am hotărât pe moment dacă fac lucrul respectiv sau dacă nu-l fac. Ceea ce, pe oamenii din jurul meu i-a deranjat faptul că eu am luat deciziile pe moment, fie că au fost pozitive sau negative.

În fiecare an din viața mea am crezut că e ceva scris în stele și pe urmă mi se arăta că nu era. Nu cred că e ceva scris în stele pentru mine. Am venit pe acest pământ să vă distrez pe voi. Cred că asta e scris în stele.'', a declarat Ramona Olaru.

Ramona Olaru a dezvăluit cum reușește să fie mereu cu zâmbetul pe buze

Ramona Olaru a declarat că îi este greu să fie mereu cu zâmbetul pe buze, având în vedere că trece și ea prin momente mai puțin fericite și se mai confruntă cu situații problematice din când în când.

''În dragoste până acum nu este scris în stele, dar acum că m-ai întrebat, gândindu-mă la munca și la job-ul pe care îl am și cât de mult am crescut în domeniu, cred a fost scris în stele de câțiva ani buni.

Au fost mulți ani ca s ă ajung aici unde sunt, am un singur cuvânt: “frumos”, dar și greu. Energie, stare de bine î n fiecare zi, evoluție, astea fac un pachet complet î n ceea ce m ă privește. Nu a fost u ș or de multe ori, a fost at â t de greu și am avut dimineți când m-am montat cel mai greu din viața mea.'', a declarat Ramona Olaru, potrivit antenastars.ro.