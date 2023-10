Ramona Olaru a luat o decizie neașteptată și a făcut o schimbare uriașă în viața ei! Fanilor aproape că nu le-a venit să creadă când au văzut-o așa

In articol:

Ramona Olaru a simțit nevoia de o schimbare în viața ei, așa că nu a stat mult pe gânduri și a mers într-un salon de înfrumusețare. Asistenta TV a renunțat la blond și s-a întors la culoarea sa naturală a părului, pe care o avea atunci când și-a făcut debutul în televiziune.

Ramona Olaru, schimbare majoră de look

Iată cum arată acum!

Asistenta TV a luat pe toată lumea prin surprindere astăzi, atunci când a dezvăluit că are de gând să își facă o schimbare de look. Vedeta nu a stat prea mult pe gânduri și a mers la un salon de înfrumusețare, acolo unde a decis să își schimbe culoarea părului, fără a dezvălui însă ce nuanță a ales. În cele din urmă, Ramona Olaru le-a arătat fanilor ei din mediul online că a renunțat la blondul care a consacrat-o și a revenit la culoarea sa naturală a părului, cea pe care o avea și atunci când a apărut pentru prima dată într-un platou de televiziune.

Mai exact, Ramona este acum șatenă, cu reflexii de blond și a mărturisit că va rămâne așa pentru o perioadă de timp.

Vedeta a recunoscut că s-a temut să revină la această culoare a părului și a spus că are de gând să se vopsească din nou în nuanțe de blond, însă procesul este unul îndelungat, astfel că mai are de așteptat până atunci.

„Mă mai analizez așa, pentru că tare frică mi-a fost să mă întorc(n.r la culoarea naturală a părului), dar măcar aici e un nuanțator și în scurt timp revin la blond. Dar îmi place foarte mult și am să-l mai țin o vreme așa, până revine la natural, să pot să fac un blond frumos, când mă hotărăsc să-l mai fac blond. Cred că e bine, arată așa pe natural. Oricum, nu știu ce mi s-a pus acum pe chestia asta cu naturalul la păr și la unghii”, a povestit Ramona Olaru, într-un filmuleț postat pe Instagram.

Asistenta TV iubește din nou

După ce a trecut prin mai multe decepții în dragoste, se pare că Ramona Olaru a cunoscut, în sfârșit, fericirea. În urmă cu ceva timp, vedeta dezvăluia că are un nou iubit, fără a dezvălui numele acestuia. De curând, Ramona a povestit că nu are de gând să își mai facă relația publică și vrea să-l țină pe noul ei partener departe de ochii curioșilor, asta până când legătura lor va deveni una extrem de serioasă. Totuși, asistenta TV a mărturisit că bărbatul din viața ei nu are legătură cu showbiz-ul și că o face extrem de fericită.

„Nu! Clar, nu! (n.r. nu îi spune identitatea) Nici nu o să îl vedeți prea curând. Am hotărât așa de această dată! Până nu am inelul pe deget sau data nunții stabilită, nu îl mai cunoaște nimeni! Bine, prietenii apropiați, da! O parte. Nu! Doamne ajută, nu! (n.r. nu e din domeniu) Am reușit să scap! Nu știu, nu contează de unde este omul care va rămâne în viața mea atâta timp cât este ce trebuie și se comportă ca atare! Omul este mult prea serios, are treabă cu business-urile lui și nu își dorește să apară în presă în fiecare zi cu lucruri banale. Ce este mai privat este mai bine!(....) Mă face fericită maxim, cum nu am mai fost cred că niciodată! ”, a mărturisit Ramona Olaru pentru Ego.ro.