Ramona Olaru a publicat prima imagine cu noul ei iubit! S-a afișat în ipostaze tandre alături de el: „Suntem împreună de ceva vreme”

Ramona Olaru se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate asistente TV de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, blondina a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, aceasta este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci colega lui Răzvan Simion și a lui Dani Oțil le-a făcut o mare bucurie fanilor de pe rețelele de socializare și a postat prima imagine alături de noul ei iubit, despre care s-a aflat că ar fi un tânăr milionar, în vârstă de 25 de ani. Blondina a postat fotografia pe InstaStory, iar pe fundal rulau versurile unei cunoscute piese, care parcă ar descrie povestea de dragoste a celor doi amorezi.

We've been together for a while now

, sunt versurile melodiei care rulează pe fundal, care în română se traduc prin: „Suntem împreună de ceva vreme, acum devenim mai puternici pe zi ce trece, se simte atât de bine și nu există nicio îndoială Voi sta cu tine".

Ramona Olaru și noul ei iubit [Sursa foto: Instagram]

Ramona Olaru își dorește să devină mamă

În cadrul unui podcast pe YouTube, Ramona Olaru și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit sincer despre dorința sa de a deveni mamă.

Tânăra privește cu optimism spre viitor și este convinsă că acest lucru se va întâmpla cât de curând.

„Îmi lipsește un copil. Eu am chestia asta, dar sunt și pe manifestat acum, întâi îl manifest pe domnul, bărbatul ăla perfect, îl am în cap și el vine și noi doi facem fetița minunată. Până la finalul anului, să postați asta, să vedeți voi, se va îndeplini această manifestare cu bărbatul respectiv și cu fetiță cu tot, nu vine el cu ea, o producem noi, o să fie a noastră. Eu sunt singură de trei luni, nu am o relație. Mai sunt bărbați cu care mai vorbesc, care mă invită la cină, care îmi trimit flori, dar nu simt, momentan”, a declarat Ramona Olaru în podcastul lui Nasrin Ameri.

Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]