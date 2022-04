Ramona Olaru a recunoscut din ce a făcut bani, înainte de a deveni cunoscută: „Întorsul în astfel de amintiri mă face să plâng”

In articol:

Blondina este foarte sinceră atunci când vine vorba de viața sa personală, fără a se da înlături din a povesti de unde a pornit, înainte de a deveni cunoscută și de a avea fani.

Astfel, recent, Ramona Olaru a dezvăluit ce meserie a avut, înainte să activeze în televiziune. Așadar, nu mai este un secret pentru nimeni că asistenta TV a avut o copilărie marcată de lipsuri, fapt declarat chiar de ea în numeroasele interviuri, motiv pentru care a fost nevoită să muncească din greu pentru a-și atinge scopurile.

De precizat este că, atunci când se afla la o vârstă fragedă, blondina a muncit din greu în gospodăria părinților ei, fiind nevoită chiar să parcurgă kilometri întregi pe câmp pentru a ajunge la școală. După aceea, Ramona Olaru s-a angajat ca ospătăriță într-un restaurant pentru a strânge bani, pentru a-și îndeplini visul, acela de a ajunge la București, pentru a-și construi o carieră.

Ramona Olaru a lucrat într-un restaurant timp de doi ani

Ramona Olaru a vorbit, din nou, despre copilăria sa, dar și despre locurile unde a muncit pentru a strânge bani. Așadar, în cadrul ediției de azi a matinalului prezentat de Răzvan Simion și Dani Oțil, acolo unde este asistentă, blondina a dezvăluit că a lucrat într-un restaurant timp de doi ani,

pentru a strânge bani pentru a se muta în București.

Asistenta TV a recunoscut, fără ocolișuri, că nu arăta deloc așa cum arată în prezent, catalogându-se drept ”o țărăncuță” și, mai mult decât atât, Ramona Olaru a mai adăugat că băiețeii chiar se luau de ea. Cu toate acestea, blondina a spus că a început mult mai de jos, asta pentru că a fost și la activități de câmp, cum ar fi la sapă.

„Am fost ospătăriță, dar am început ca picolo, la un restaurant în Drajna, județul Călărași. Eram o țărăncuță, nici fizic, nici moral, nici vestimentar nu eram ca acum. Băieții se luau de mine. Am muncit ceva timp acolo, cred că vreo doi ani. Trebuia să fac niște bani, ca să plec la București. Am fost și la sapă, deci am început mult mai de jos.”, a povestit Ramona Olaru.

„Acum mi se pare că erau un pic cam mult pentru un copil acele munci”

Cu toate acestea, odată cu trecerea timpului, Ramona Olaru mărturisește că acum, acele munci pe care le făcea la o vârstă fragedă, precum mersul la sapă sau culesul de porumb cu ziua, i se par destul de dure pentru copil.

„Atunci mi se părea normal (n. red. să meargă la sapă, să meargă la cules de porumb cu ziua etc). Acum mi se pare că erau un pic cam mult pentru un copil acele munci… Mereu, întorsul în astfel de amintiri mă face să plâng, şi nu ştiu de ce”, mai spunea Ramona Olaru într-un interviu pentru Viva.ro.

Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]