Ramona Olaru a vorbit, pentru prima dată, despre salariul pe care îl încasează lunar! Nu este unul deloc mic: „Ne-am îmbogățit cu toții”

Ramona Olaru este asistentă TV în emisiunea prezentată de Răzvan Simion și Dani Oțil, iar blondina s-a făcut remarcată imediat prin prisma carismei sale, intrând în sufletul telespectatorilor rapid.

Ei bine, însă, de când a apărut pe micile ecrane, o grămadă de fani s-au întrebat cam ce salariu are iubita lui Cătălin Cazacu, iar recent, vedeta a dorit să lămurească politicos acest aspect, explicând

Ramona Olaru, despre salariul pe care îl are: „Ne-am îmbogățit cu toții”

concret dacă este sau nu mulțumită de veniturile sale.

Ramona Olaru nu uită de unde a plecat, drept dovadă stau chiar povestirile sale din trecutul ei, amintind de fiecare dată că nu a avut o copilărie tocmai ușoară, fiind nevoită să muncească din greu pentru a ajunge unde este astăzi.

Vedeta a explicat de nenumărate ori că a încercat pe cât posibil să rămână aceeași persoană pe care cei din jurul ei au cunoscut-o, dând mereu dovadă de modestie.

„Nu uit niciodată de unde am plecat. Ăsta e principiul pe care merg și cred că se vede, eu nu uit niciodată de unde am plecat. Să fiu altfel sau să mă port altfel decât sunt. M-am apucat de niște businessuri micuțe, proprii, niște combinații, ca să se știe, la care adaug puțin din popularitatea mea.

Când oamenii spun că nu le place varianta mea, într-un fel, în suflet, m-a deranjat, dar am continuat să fiu aceeași, să nu schimb nimic de la mine, doar ca să plac cumva”, a declarat Ramona Olaru, pentru Cancan.

Ei bine, dintr-un anumit punct de vedere s-a schimbat radical, mai precis, în ceea ce privește aspectul fizic, lucru pe care l-a recunoscut chiar ea, spunând că a venit de la țară, iar acum este o adevărată doamnă.

„Eram o țărăncuță, nici fizic, nici moral, nici vestimentar nu eram ca acum. Băieții se luau de mine. Am muncit ceva timp acolo, cred că vreo doi ani. Trebuia să fac niște bani, ca să plec la București. Am fost și la sapă, deci am început mult mai de jos.”, a povestit Ramona Olaru, cu ceva timp în urmă.

Ei bine, cât despre salariul lunar pe care îl încasează, blondina nu a dorit să ofere prea multe detalii, însă a explicat că atât ea, cât și colegii de emisiune, s-au îmbogățit, fiind mulțumită de veniturile sale.

„Dacă suntem plătiți bine? Pot să spun doar că ne-am îmbogățit! Ne-am îmbogățit cu toții. Uită-te la mine, am venit de la țară și acum sunt o lady”, a mai adăugat asistenta TV.

Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]