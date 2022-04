Ramona Olaru, așa arată fără filtre și fără strop de machiaj! Iubita lui Cazacu a avut curajul să se afișeze naturală

In articol:

Recent, Ramona Olaru le-a făcut o surpriză fanilor ei din mediul online după ce s-a filmat fără machiaj și fără filtre. Asistenta TV a dovedit încă o dată că nu se sfiește să se afișeze fix așa cum se trezește dimineața și că este mândră de felul în care arată.

Iubita lui Cătălin Cazacu arată foarte bie din cap până în picioare chiar și fără machiaj sau filtre care să îi acopere imperfecțiunile. Îmbrăcată lejer, cu o pereche de blugi, o bluză largă și o căciulă, Ramona Olaru a plecat să-și stilizeze sprâncenele, însă nu fără să amintească fanilor ei că este om și că este normal să nu aibă tenul impecabil.

Citeste si: Cum a aflat Ramona Olaru că fostul soț o înșela? Ce s-a întâmplat la doar două săptămâni de la divorț: "Mi-a zis că nu-i mai trebuie niciodată"

„O să fac acest story fără filtru pentru că trebuie să rezolvăm aceste sprâncene care îmi intră în gură. Voiam să vă spun că sunt și eu om și că mi-au ieșit și mie chestii pe față și voiam să vi le arăt și vouă”, a spus Ramona Olaru pe InstaStory, în drum spre salonul de înfrumusețare.

Citeste si: Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au divorțat?: „Știu, aș fi vrut”- kfetele.ro

Citeste si: Bătrână din Kiev, la un pas de moarte. Incredibil ce au vrut să îi facă soldații ruși - bzi.ro

Chiar dacă nu a avut o ținută elegantă din cap până în picoare așa cum o vedem zi de zi pe micile ecrane, Ramona Olaru nu are nicio problemă în a adopta și un alt stil decât cel sexy.

Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]

Cu ce s-a ocupat Ramona Olaru înainte să devină asistentă TV?

Ramoan Olaru a plecat de jos și, în cadrul emisiunii în care este asistentă TV, a mărturisit care a fost primul ei loc de muncă. Mai exact, a fost ospătăriță și a lucrat într-un restaurant vreme de aproximativ 2 ani pentru a putea strânge bani să ajungă în București.

Citeste si: Cătălin Cazacu, prima apariție TV după despărțire! Cum a reacționat când Măruță a adus-o în discuție pe Ramona Olaru: "Mă faci să mă simt..."

„Am fost ospătăriță, dar am început ca picolo, la un restaurant în Drajna, județul Călărași. Eram o țărăncuță, nici fizic, nici moral, nici vestimentar nu eram ca acum. Băieții se luau de mine. Am muncit ceva timp acolo, cred că vreo doi ani. Trebuia să fac niște bani, ca să plec la București. Am fost și la sapă, deci am început mult mai de jos.”, a povestit Ramona Olaru.