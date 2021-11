Ramona Olaru, decizie radicală după ce Cătălin Cazacu i-a cerut să se mute la el acasă: „Eu nu mă mut unde au stat altele”

In articol:

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu sunt cel mai nou cuplu din showbiz. Deși cei doi au încercat să țină totul secret, au ajuns să fie pe primle pagini ale tabloidelor, după ce paparazzi i-au surprins în timp ce se sărutau cu pasiune într-o

parcare din Capitală. Deși inițial au negat că ar avea sentimente de iubire unul pentru celălalt, invocând faptul că sunt doar foarte buni prieteni și atât, în cele din urmă au decis să fie cinstiți cu fanii lor și și-au asumat relația și în spațiul public.

Ei bine, imediat de la acest moment, toți ochii au fost ațintiți asupra lor, căci au format un cuplu pe nepusă masă, la care nimeni nu se aștepta. Internauții ard de nerăbdare să afle cum va evolua relația lor și care sunt următorii pași pe care cei doi îi vor face. Se pare că până acum totul decurge numai lapte și miere și vor să se mute îmăreună. Un singur lucru mai trebuie să se întâmple până atunci. Iată ce vrea să facă Ramona Olaru înainte de a locui sub același acoperiș cu cătălin Cazacu!

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu [Sursa foto: Instagram]

Înainte de a se muta cu el, Ramona Olaru vrea să-i renoveze în totalitate locuința lui Cătălin Cazacu. Iată motivul!

Cea care a dezvăluit care sunt intențiile lor umătoare este chiar Ramona Olaru. Aceasta a dezvăluit totul în ultima ediție a emisiunii de matinal unde prezintă vremea. Blondina a declarat că urmează ca ea și Cătălin Cazacu să-și ducă relația la următorul nivel și să se mute îmăreună, doar că lucrurile nu sunt atât de simple.

Ea nu poate să-și facă bagajele și să se ducă la el acasă, ci trebuie ca mai înainte să renoveze întreaga locuință, pentru a șterge toate urmele fostelor iubite de la domiciliul acestuia.

„Mă apuc în partea cealaltă (nr. acasă la Cătălin Cazacu) de renovat. Eu nu mă mut unde au stat altele”, a explicat Ramona Olaru la emisiunea de matinal unde este asistentă TV.

Cătălin Cazacu are gânduri serioase cu Ramona Olaru: „Eu o iau și mâine”

Relația celor doi este una extrem de frumoasă și nu o spunem noi, ci asta reiese chiar din declarațiile lui Cătălin Cazacu care are gânduri de însurătoare cu Ramona Olaru, doar că tânăra încă nu ar vrea să se lege la cap momentan. Cert este că totul este doar lapte și miere, iar prezentatorul TV spune că, în sfârșit, și-a găsit liniștea și fericirea.

„Eu o iau și mâine, dar nu mă ia ea. Nu știu ce să zic, am înțeles că odată cu trecerea timpului te comporți diferit. La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec în Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat în străchini până la vârsta asta, încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum.", a povestit Cătălin Cazacu, la Teo Show.