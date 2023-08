Ramona Olaru, mai sinceră ca niciodată! Ce s-a întâmplat cu ea după eșecurile în dragoste. Abia acum a vorbit despre asta

In articol:

Ramona Olaru este foarte sinceră atunci când vine vorba de viața ei personală și niciodată nu a ezitat să facă dezvăluiri din intimitate. Recent, blondina a vorbit despre fostele ei relații și a mărturisit că a fost înșelată, la un moment dat.

Ramona Olaru a fost înșelată

Iată ce a povestit asistenta TV!

Ramona Olaru are o carieră de succes care este în plină ascensiune, dar se pare că nu totul este chiar roz în viața ei. Dacă vorbim despre viața personală, până la momentul actual, blondina a trecut printr-un divorț și două despărțiri de doi bărbați cunoscuți din showbiz. Recent, asistenta TV a povestit în cadrul unui interviu că lucrurile rele nu au ferit-o în relațiile pe care le-a avut. Ramona a declarat că a fost înșelată de-a lungul timpului, iar din acest motiv a ajuns să ceară ajutorul psihologului.

„Da, am fost înșelată. Când mi-a fost clar acest lucru, am plecat. Și da, am ajuns și la psiholog, unde încă merg, și le mulțumesc pentru asta lor! M-au ajutat enorm.”, a declarat Ramona Olaru pentru Viva.ro .

Citește și: Cătălin Cazacu a dat cărțile pe față! Fostul iubit al Ramonei Olaru a recunoscut că are o nouă relație. Cine este domnișoara care i-a furat inima?

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Fiica Madonnei calcă pe urmele mamei sale. Lourdes s-a pozat goală și a postat pozele pe rețelele de socializare| FOTO- stirileprotv.ro

Ramona a suferit destul de mult după eșecurile în dragoste, însă a știut să plece când a fost cazul. Femeia nu a acceptat să fie înșelată și nici să fie vreodată pusă pe locul doi.

„Am suferit și peste 10, dar, cum am spus, nu am rămas mult în suferință. Nu aș accepta să fiu înșelată sau să fiu pusă pe locul doi. Niciodată!”, a mai povestit prezentatoarea TV.

Ramona Olaru se consideră o norocoasă

Ramona Olaru a vorbit mereu deschis despre relații pe care le-a avut de-a lungul timpului, dar și despre mariajul pe care l-a avut în trecut.

Toate aceste povești de dragoste nu au avut un final fericit, vedeta fiind singură în prezent. În ciuda celor întâmplate, blondina se declară o femeie norocoasă și este de părere că se pregătește pentru ce este mai bun.

Citeste si: „N-am crezut că o să îmi vină și mie rândul niciodată și mi-a venit rândul. Deci, trebuie să pleci.” Ce comportament avea Daniel Balaciu, atunci când venea vorba de mama lui- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Totul despre drogul cristal care a ucis-o pe tânăra de 16 ani la Neamț. Psihoterapeut: ”Îți ia senzația de foame și de sete, te ține treaz într-o stare euforică”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lidia Buble, amintiri dureroase ”Am plâns și mi s-a părut că e sfârșitul lumii”- radioimpuls.ro

Citește și: ”E tare frumos la tine-n suflet” Ramona Olaru, mesaj neașteptat pe internet! S-au bucurat toți când au văzut ce a transmis asistenta TV

„Nu sunt ghinionistă, încă o dată! Sunt chiar norocoasă, am o călătorie de făcut, de plătit probabil ceva și de învățat altceva. E chiar noroc tot ce se întâmplă. Mă pregătesc pentru ce e mai bun!”, a adăugat Ramona.