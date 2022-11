Ramona Olaru s-a mutat din apartamentul lui Cătălin Cazacu. Asistenta TV, mai sinceră ca niciodată: "Nu mă mărit ca să muncesc în continuare"

In articol:

După ce în ultimul timp au apărut în spațiul online mai multe speculații referitoare la o posibilă despărțire între ea și Cătălin Cazacu, Ramona Olaru a vorbit deschis despre decizia pe care a luat-o momentan cu privire la relația ei.

Asistenta TV a dezvăluit că s-a mutat din casa logodnicului său, dar nu pentru că s-au separat, ci pentru că renovarea apartamentului durează mai mult decât s-ar fi așteptat. Iată cu ce probleme s-au confruntat!

Ramona Olaru: "Am vrut să mă mut pentru o perioadă, ca să mă duc în casa direct aranjată!"

După ce au anunțat că vor să facă nunta, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au mutat împreună în apartamentul motociclistului. Schimbarea nu a venit oricum, ci la pachet cu renovarea, căci blondina a vrut să-și pună amprenta asupra locuinței. Logodnicul ei s-a conformat, însă planurile le-au fost puțin date peste cap.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu [Sursa foto: Instagram]

Ramona susține că modificările vor dura mult mai mult decât s-au așteptat, și asta pentru că muncitorii și-au luat și alte angajamente. Pentru că această situație nu a fost deloc pe placul ei, asistenta TV a decis că este mai bine să revină în fosta ei locuință, până ce totul va fi pus la punct: "Nu am pus mâna. De fapt, am vrut să mă mut pentru o perioadă, ca să mă duc direct în casa aranjată. Până la urmă merit asta, nu am muncit degeaba toată viața. Doar nu mă mărit ca să muncesc în continuare. Mă mut. Am luat și pisicile, poate să doarmă liniștit Cătălin. E "terminat" acum fără noi.", a declarat Ramona Olaru, pentru ego.ro.

Cât despre situația renovării, logodnica lui Cătălin Cazacu recunoaște că nu s-a așteptat ca totul să dureze atât de mult: "Nu s-a terminat pentru că se lucrează. Așa este când te scarpini cu mâna altuia. Te bazezi pe niște muncitori și atunci ei lucrează în ritmul lor, nu când ai vrea tu. Noi am zis că terminăm într-o lună, dar nu este așa. Fix așa avem parte. Dar se pare că în paralel mai lucrează și în altă parte și mai vin o zi, apoi nu mai vin câteva zile.", a mai spus Ramona Olaru, pentru sursa menționată.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu [Sursa foto: Instagram]