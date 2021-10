Ramona Olaru se lasă pe mâna destinului. Ce spune vedeta despre trecutul ei? "Am ajuns la puterea în care pot recunoaşte..."

In articol:

Chiar dacă apare la tv mai mereu cu zâmbetul pe buze și plină de energie, Ramona Olaru recunoaște că viața ei nu este întotdeauna numai lapte și miere. Prezentatoarea de la meteo a povestit recent, în cadrul unui interviu, că a trecut prin multe greutăți în trecut și a reușit să învețe lecții importante,

care i-au construit personalitatea de azi.

Ramona Olaru, despre experiențele prin care a trecut, transformate în lecții de viață

Ramona Olaru a avut parte de mai multe schimbări în viața ei, ce i-au provocat răni adânci. După ce a trecut printr-un divorț, vedeta și-a găsit liniștea în brațele lui Cuza de la "Noaptea Târziu", însă relația cu tânărul a luat sfârșit după un timp și amândoi au ales să meargă pe drumuri diferite.

Cu toate acestea, prezentatoarea de la meteo nu regretă absolut nicio experiență din trecutul său, pentru că, spune ea, toate i-au construit personalitatea puternică, pe care o are în prezent: "Nu aş schimba nimic! Am ajuns la puterea în care pot recunoaşte că toate lucrurile mai puţin bune, de care voiam să uit cât mai repede din trecutul meu, de fapt m-au construit persoana care sunt acum! Şi sunt bine rău acum! Sunt mai mult decât pregătită să iert lucruri, despre care la un moment dat am zis că sunt de neiertat!" , a declarat Ramona Olaru, pentru Libertateapentrufemei.ro.

Ramona Olaru se lasă pe mâna destinului

Îndrăgita vedetă a recunoscut că tot ce a trăit până acum a fost mâna clară a destinului, pentru că nu este genul de persoană care să își facă planuri niciodată.

Mai mult, blondina a mărturisit că tot ce a făcut a fost doar să profite de ocaziile apărute, însă de cele mai multe ori a atras în viața ei exact lucrurile de care avea nevoie: "Eu nu îmi fac planuri niciodată! Dar niciodată! Doar am făcut exact ce mi-a apărut în cale şi mi-am dorit să fac! Şi da, atragi orice lucru pe care chiar ţi-l doreşti! Poate pare ciudat, dar eu simt mereu când urmează să mi se întâmple ceva! Sunt Rac, mă defineşte intuiţia! Eu nu visez! Chiar dacă par cu capul în nori de multe ori, să ştii că mereu mă vei găsi cu picioarele pe pământ!", a mai adăugat Ramona Olaru, pentru sursa citată.