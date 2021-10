Ramona Olaru se pregătește să devină mămică! Asistenta de televiziune consideră că e timpul potrivit: ”Puteam să ajung așa mai devreme”

In articol:

Ramona Olaru, una dintre cele mai cunoscute asistente de televiziune, este din nou singură după despărțirea de Cuza de la Noaptea Târziu. Vedeta se gândește să devină mamă în viitorul apropiat și consideră că a trecut prin multe lecții de-a lungul vieții, din care a învățat cum să fie mai liniștită și bine.

După o căsnicie și o altă relație de lungă durată, Ramona se pregătește să devină mămică pentru prima dată și speră ca acest lucru se va întâmpla curând.

Citeste si: Ramona Olaru a vorbit pentru prima oară despre noul ei iubit. Cum l-a cunoscut vedeta pe cel pentru care l-a dat uitării pe Cuza? "Înainte să ies la cină cu el..."

”Cand ma gandesc prin cate am trecut si cate lectii a trebuit sa invat sa ajung in sfarsit sa fiu bine si linistita eu cu mine, parca uneori simt ca am pierdut timp pretios, in care puteam sa ajung asa mai devreme! Dar cum spuneam... Toate vin exact atunci cand le este timpul! Așa să-mi ajute Dumnezeu!:)) ❤️🤗🤱🏼”, este mesajul transmis pe Instagram, de Ramona Olaru.

Citeste si: Cristian Cioacă, dezvăluiri despre cazul Elodia: „Mă înşela, a trebuit să fac asta”- bzi.ro

Ramona Olaru [Sursa foto: Instagram]

Cuza, despre despărțirea de Ramona Olaru

Ramona Olaru și Cuza de la "Noaptea Târziu" au trăit o intensă poveste de dragoste, însă au ales să își spună adio, din cauza părerilor pe care le aveau mereu în contradictoriu.

Citeste si: Ramona Olaru a vorbit pentru prima dată după ce Cuza de la Noaptea Târziu s-a afișat cu noua iubită! Ce spune despre relația cu fostul iubit: ”Lucrurile n-au funcționat așa cum am fi sperat”

Deși nu mai sunt împreună, tânărul a mărturisit că păstrează o relație amicală cu fosta lui iubită și se respectă reciproc, chiar dacă despărțirea a fost una foarte dureroasă:" Aproape de doi ani. O relație foarte frumoasă. Nepotrivire de caracter, la propriu. Aveam fiecare viziuni diferite, inclusiv despre masa asta. M-am îndrăgostit de opusul meu și fix asta a fost povestea. Aveam păreri diferite în aproape orice, lucru care a provocat conflicte. Niște neînțelegeri, niște confruntări, din nimicuri.

Stăteam și ne contraziceam până când ne lua somnul. Cam asta a fost. Păstrăm legătura, ne vedem în fiecare duminică, lucrăm împreună în continuare. Relația a rămas una umană, una profesională și una de bun simț și respect, chiar dacă intensitatea despărțirilor și suferința a fost una puternică", a povestit Cuza, în cadrul unui podcast.

Ramona Olaru si Cuza de la Noaptea Tarziu [Sursa foto: Instagram]