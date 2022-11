Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, din nou împreună? Ultima postare din mediul online i-a pus pe gânduri pe internauți. Cum au fost surprinși cei doi

In articol:

În ultima vreme, s-a tot zvonit că Ramona Olaru și Cătălin Cazacu și-au spus ”Adio”, iar totul a plecat de la supozițiile fanilor, care nu au putut trece cu vederea peste faptul că cei doi amorezi nu au mai fost atât de prezenți în mediul online și nu s-au mai afișat deloc împreună.

Ei bine, însă, ceea ce i-a pus și mai tare pe gânduri pe admiratorii cuplului a fost că, Ramona Olaru a postat mai multe mesaje pe rețelele de socializare, care i-a trimis pe fani cu gândul direct la o posibilă separare. De asemenea, la rândul său, și Cătălin Cazacu le-a dat de gândit fanilor, asta după ce în urmă cu câteva săptămâni a fost surprins alături de 2 domnișoare, într-un club din Capitală.

Acum, însă, cei doi amorezi au apărut din nou împreună, mai precis la ziua de naștere a Gabrielei Prisăcariu, însă asta nu e tot, căci recent, Cătălin Cazacu a prezentat un eveniment, iar Ramona Olaru a fost acolo pentru a-l susține.

”Susținut de Ramona Olaru și Victor Slav”,

a făcut mesajul scris de Monica Munteanu, alături de un videoclip unde Cătălin Cazacu este surprins în postura de prezentator, în timp ce Ramona Olaru și Victor Slav îl urmăreau cu atenție.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu [Sursa foto: Instagram]

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu nu mai locuiesc împreună

În urmă cu ceva timp, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu anunțau fericiți că s-au mutat împreună în apartamentul motociclistului, însă în urmă cu câteva săptămâni, asistenta TV a făcut o serie de declarații despre faptul că a plecat din casa iubitului, justificând astfel și motivul pentru care a făcut acest lucru.

"Nu s-a terminat, pentru că se lucrează. Așa este când te scarpini cu mâna altuia. Te bazezi pe niște muncitori și atunci ei lucrează în ritmul lor, nu când ai vrea tu. Noi am zis că terminăm într-o lună, dar nu este așa. Fix așa avem parte. Dar se pare că în paralel mai lucrează și în altă parte și mai vin o zi, apoi nu mai vin câteva zile. Nu am pus mâna. De fapt, am vrut să mă mut pentru o perioadă, ca să mă duc direct în casa aranjată. Până la urmă merit asta, nu am muncit degeaba toată viața. Doar nu mă mărit ca să muncesc în continuare. Mă mut. Am luat și pisicile, poate să doarmă liniștit Cătălin. E "terminat" acum fără noi.", a declarat Ramona Olaru, pentru Ego.ro.