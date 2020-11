Ramona spune în sfârşit adevărul despre Ella! De ce s-au certat după Puterea Dragostei?

Ramona si Ella, prietene bune la Puterea Dragostei

Ce s-a întâmplat de fapt între Ella şi Ramona după ce au plecat de la Puterea Dragostei? La aproape jumătate de an de la ruptura dintre cele două foste concurente de la Puterea dragostei, Ramona lămureşte totul. Aceasta susţine că cearta a fost provocată chiar de Ella.

"Între mine şi Ella nu s-a întâmplat nimic. Ea s-a supărat pentru că înainte de finală am făcut un live în care am spus că Bianca ar merita să câştige pentru că a suferit, a iubit, a fost făcută praf în emisiune, a trecut peste foarte multe. Ella s-a supărat şi mi-a dat mesaj. Eu zic ce vreau şi ce cred eu. Chiar dacă suntem prietene, eu îmi spun părerea. Am fost la cele două vloggeriţe. La un moment dat, îmi dă Ella mesaj "nu mă aşteptam din partea ta să vorbeşti aşa despre mine". I-am spus să-mi explice ce a deranjat-o, ce am spus prost despre ea. Mi-a spus că nu mai contează.

Dacă stau să mă gândesc eu ştiu foarte multe lucruri, dar eu niciodată nu am venit să spun, nu am aruncat aşa informaţiile, doar pentru că eu sunt Ramona şi să mai arunc o bombă, să se mai scrie de mine. S-a supărat şi de atunci nu a mai vorbit cu mine. Deşi, apoi s-a aflat că respectiva poveste, despre care ea m-a acuzat, a fost spusă de fapt de altcineva. Dar acum nu mai contează. Eu nu tânjesc după prietene. Eu niciodată nu am bârfit-o, nu am spus ce ştiam. Deşi ea cu Manuela au vorbit despre mine. Eram nervoasă şi am vrut să fac live şi să spun tot, dar ce am de câştigat?", a spus Ramona acum, la şase luni de la incheirea sezonului 2 Puterea Dragostei.

Ramona, fosta concurenta de la Puterea Dragostei, despre relatia cu Ella

Ramona a rupt legatura cu fostele sale colege de la Puterea Dragostei "Se vad deja foarte sus multe dintre ele"

De altfel, Ramona care după Puterea dragostei s-a intors în Germania, acolo unde locuieşte cu părinţii şi cu băieţelul ei, spune că multe fete din emisiune, pe care le credea apropiate, au rupt legătura cu ea.

"Nu mai vorbesc cu fetele de la Puterea dragostei. Se văd deja foarte sus multe dintre ele, dar ar trebui să mulţumească emisiunii pentru că datorită acesteia sunt astăzi ce sunt. Mai ţin legătura cu Daiana, cu Andreea Pirui şi am vorbit cu Berna acum o săptamână. Dacă erau prietene adevărate aşa cum se dădeau, nu conta faptul că ele sunt în România şi eu în Germania",, a spus Ramona, fosta concurenta de la Puterea Dragostei.