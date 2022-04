Ramzan Kadîrov a primit ordin de la Vladimir Putin să elibereze Donețkul și Luhanskul: „Apoi vom lua Kievul” | EXCLUSIV

In articol:

Kadîrov și forțele sale se află în Ucraina încă de la mijlocul lunii martie. Declarațiile recente ale acestuia sunt, cel puțin în parte, în linie cu direcția trasată de Kremlin pentru armata rusă, care se va axa mai mult pe eliberarea regiunilor Donețk și Luhansk.

Ramzan #Kadyrov says he received an order from #Putin to conquer first of all the regions of #Donetsk and #Luhansk and after that #Kyiv and all the other cities. pic.twitter.com/EbH2YxkwaX