Randi, infectat cu COVID-19! Ce mărturisiri a făcut artistul: ”Am învățat că viața este extrem de fragilă”

Randi, pe numele său real Andrei Ropcea, este unul dintre cei mai talentați și apreciați artiști din România. Cântărețul se poate lăuda cu o carieră de succes în industria muzicală. Pentru că trecem printr-o perioadă îngrijorătoare, artistul a făcut câteva dezvăluiri în cadrul unui interviu. Randi a precizat că cel mai dificil moment din viața sa a fost când a aflat că a fost diagnosticat cu COVID-19.

„Cel mai greu moment a fost când am făcut COVID. Și nu știam la ce să ne așteptăm. Am făcut toți de la studio. Și toți am avut forme ușoare. Practic nu prea am simțit mare lucru în afară de gust și miros, pe care nu le-am avut”, a spus Randi.

Randi are încredere în vaccinuri

Randi a mai susținut că tot ceea ce a trăit în pandemie o să țină minte toată viața. Artistul este de părere că viața este extrem de fragilă. Când a fost întrebat dacă se va vaccina cu serul anti-COVID, ei bine, celebru artist nu a stat pe gânduri și a răspuns că ”DA”.

Andrei Ropcea a mărturisit că are mare încredere în vaccinuri.

„Da.M-aș vaccina. Cumva sunt genul poate ușor naiv care pleacă cu încredere în oameni întotdeauna. Cumva mi s-a părut și foarte amuzant și nerealist toate teoriile conspirației. Și n-aș putea să cred în chestiile alea. Adică mă fac să râd. Iar cea ce ne dorim cu toții este reîntoarcerea la normalitate.”, a mai adăugat Randi.

Pandemia de coronavirus afectează pe toată lumea, indiferent de meserie. Andrei Ropcea, la fel ca mulți artiști, și-a amânat toate concertele până în luna decembrie.

Potrivit spuselor sale, ultima dată când a urcat pe o scenă a fost în urmă cu două săptămâni, în Ucraina. De asemenea, Randi și-a improvizat un studio acasă și a continuat să lucreze, în special pe partea de producție.

