Randi, planuri pentru căsătorie? Când va face artistul pasul cel mare: “O să se întâmple…“

Randi, pregătit să își întemeieze o familie [Sursa foto: Instagram] 14:42, iul 14, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Randi nu aduce pentru prima dată în discuție subiectul căsătoriei. Însă, acum, se pare că artistul este mai disponibil ca niciodată să facă acest pas.

Cu toate că este deschis în ceea ce privește un eventual mariaj, Randi nu se grăbește să spună "Da" în fața ofițerului de stare civilă.

Randi își dorește o familie

Cântărețul nu vrea să se ducă la altar cu oricine, ci doar cu femeia de care se simte profund îndrăgostit.

Randi are nevoie de o femeie pe care să o iubească sincer, și cu care să își poată întemeia o familie. Artistul a mărturisit că nu are un tipar de femeie anume, dar visează la o căsnicie bazată pe sentimente reale, nu pe materialism.

Citeste si: Randi are planuri mari de viitor! Ce calități trebuie să îndeplinească femeia care ar putea să-i fure inima: „E greu să ai o relație sinceră și profundă”

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Până în momentul în care fanii lui Randi îl vor vedea la altar, artistul trebuie să se îndrăgostească nebunește de viitoarea sa parteneră, iar sentimentul să fie reciproc.

Randi este singur de 8 ani[Sursa foto: Instagram]

“ Când mă însor? Nu știu excat când mă însor. Dacă nu te îndrăgostești nu poți să te însori, că altfel o faci doar pe interes. Nu știu exact când o să mă îndrăgostesc, dar știu că o să se întâmple asta la un moment dat .” a decarat Randi.

Deși este unul dintre cei mai râvniți bărbați din showbiz, cântărețul este singur de mai bine de 8 ani.

Randi a spus că atunci când își va întâlni aleasa, va avea planuri mari cu ea, principalul obiectiv fiind întemeierea unei familii.

Citeste si: Randi, infectat cu COVID-19! Ce mărturisiri a făcut artistul: ”Am învățat că viața este extrem de fragilă”

“ Anul ăsta se fac 8 ani de când sunt singur. Acum ceva vreme am decis că nu mai vreau să îmi pierd vremea cu persoane cu care nu am chimie. Dacă știam cum e femeia perfectă era plin de copii pe aici. Comportamental să fie o doamnă. Mi-ar plăcea o familie numeroasă. Poate nici nu am căutat-o, e un mister, o nebuloasă. Și o relație de iubire cu adevărat se poate întâmpla doar între doi oameni maturi. Pentru că restul nu este iubire, ci o euforie de moment. Când o să fie momentul și o să fiu și eu pregătit, poate o să se întâmple .” a mărturisit artistul în urmă cu ceva timp.