Rareș Bogdan a câștigat procesul cu ”Fantoma în alb” de la protestele din 10 august 2018! Colonelul Paraschiv i-a cerut despăgubiri de 1 leu! EXCLUSIV

Cătălin Paraschiv, ”dirijorul în alb” sau ”fantoma în alb”, l-a dat în judecată anul trecut pe Rareș Bogdan și i-a cerut despăgubiri de 1 leu după mai multe afirmații făcute la adresa lui despre implicarea în protestele din Piața Victoriei, de pe 10 august 2018.

Colonelul Paraschiv poate face apel

Colonelul Cătălin Paraschiv a fost filmat atunci dirijând în registru aproape teatral trupele de jandarmi care ”curățau” piața de protestatari. Îmbrăcat în alb din cap până în picioare, Paraschiv a atras atenția nu doar asupra lui dar și antipatia generală, după o intervenție considerată prea brutală din partea forțelor de ordine.

Colonlul Paraschiv, gesturi teatrale la proteste

Interesant este că Paraschiv l-a dat în judecată pe Rareș Bogdan abia la doi ani de la proteste, solicitându-i acestuia despăgubiri de 1 leu. În urmă cu câteva săptămâni, Judecătoria Sectorului 1 a respins cererea de chemare în judecată a lui Cătălin Paraschiv, decizia având drept de apel în 30 de zile.

Rareș Bogdan s-a declarat șocat de faptul că ”Fantoma albă” a scăpat de procurori

În august 2020, Rareș Bogdan a contestat vehement scoaterea din dosarul 10 august a lui Cătălin Paraschiv, poreclit ”Fantoma Albă”.

”Aș vrea să știu că și colonelul Paraschiv este urmărit penal. Fără Realitatea TV, lumea nu ar fi știut ce s-a întâmplat pe 10 august. Am fost în piață și am înghițit gaze împreună cu reporterii de la Realitatea. Când s-a dat clasarea dosarului, acum 2-3 săptămâni, am simțit cea mai neagră zi din istoria demcrației românești.

Rareș Bogdan a câștigat procesul cu șeful jandarmilor din Piața Victoriei

Ar fi foarte grav ca politicul să influențeze justiția. Noi am luptat pentru independența justiției. Politicienii de la putere în frunte cu Ludovic Orban și cu președintele Klaus Iohannis nu au putut reacționa pe măsura revoltei noastre pentru că am fi fost acuzați că influențăm actul de jutiție. Mi-e teamă să nu ajungem cu Dosarul 10 august la tergiversările de la Dosarul Mineriadei. Șansa noastră pentru a crede într-o Românie care se dezvoltă este să credem în instituțiile noastre, în justiție. Societatea civilă era important să reacționeze atunci. Ei au atacat decizia de închidere a dosarului. Am o întrebare. Cine a scos Fantoma Albă din dosar?”, se întreba Rareș Bogdan în urmă cu un an.

Amendă pentru Realitatea după o plângere a colonelului Paraschiv la CNA

Apariție suprarealistă la protestele din 10 august

”Răfuiala” dintre Cătălin Paraschiv și Rareș Bogdan este una ceva mai veche. Colonelul de jandarmi l-a reclamat pe acesta și pe Oreste la CNA iar Realitatea s-a ales cu o amendă de 10.000 de lei, în 2018. În reclamație, Paraschiv a spus că în emisiune s-a spus că ”aș fi dat ordine să fie călcați oameni în picioare” și că au fost făcute afirmații de natură să îi prejudicieze imaginea și demnitatea.