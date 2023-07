Rareș Ciciovan, soțul Georgianei Lobonț, implicat în mai multe procese! De ce are bărbatul probleme cu legea și când le va rezolva

In articol:

Soțul Georgianei Lobonț, Rareș Ciciovan, este implicat în mai multe dosare, care urmează să fie judecate în această toamnă. Bărbatul a reușit să încalce legea de șase ori în ultimii doi ani. Iată ce infracțiuni a comis soțul celebrei Georgiana Lobonț!

Rareș Ciciovan este implicat în șase dosare penale

Georgiana Lobonț este mereu în lumina reflectoarelor, iar cel care stă mereu în spatele ei este chiar partenerul de viață, Rareș Ciciovan. Bărbatul este la bază stomatolog, însă a renunțat la această meserie pentru a-i fi alături celebrei soții, dar se pare că nu este atât de „liniștit” pe cât s-ar crede, ba chiar are câteva probleme cu legea. Rareș este implicat în șase procese care se vor judeca în această toamnă, iar obiectul acestora este: „anulare proces verbal de contravenţie”.

Majoritatea cererilor pe care Rareș Ciciovan le-a depus în fața magistraților au fost respinse ca nefondate.

Partenerul artistei a deschis procese împotriva următoarelor instituții: Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, Poliția Autostradă A1 Râmnicul Vâlcea, Inspectoratul de Poliție al Județului Mureș, Inspectoratul de Poliție Județean de Poliție Călărași, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul Județean Poliție Maramureș, potrivit romaniatv.net.

Recent, Rareș Ciciovan s-a bătut cu un viceprimar

Acum puțin timp, soțul Georgianei Lobonț a avut o mică „altercație” cu un viceprimar, după ce acesta a rostit cuvinte jignitoare către toată lumea, inclusiv la adresa cântăreței. Atunci Rareș Ciciovan a încercat să-l calmeze, însă acesta ar fi continuat cu comportamentul deviant.

„ Georgiana era afară, la poze, a venit s-o cheme și s-a apucat să înjure. El înjura tot timpul pe hol și pe o femeie, din câte am înțeles era nevasta lui, a bruscat-o, a scuturat-o. Îi înjura pe toți și, până la urmă, am vrut și eu să vad cine e cretinul ăsta că numai circ făcea. Toți oamenii au văzut, dar le era frică să spună ceva. Așa se zicea, că era beat. El a venit acolo, înjura și eu i-am zis să se calmeze, să nu mai urle, îmi era mai mare rușinea mie. A venit, a ridicat mâinile la mine, a făcut circ, jandarmii de afară au văzut și l-au și scos încătușat afară. Am și semnat acolo, am făcut plângere, i-au dat contravenție. Un comportament de viceprimar care nici n-are rost de povestit. El a sărit calul foarte mult. Numai înjurături, brusca pe toată lumea… Doamna era nevastă-sa și normal că atunci când au venit jandarmii ea n-a mai recunoscut. Eu am rămas șocat când am văzut că nu știam cine e de face așa tămbălău. Primarul e mai în vârstă, dar el a fugit de acolo. Am terminat de cântat, cât am stat la poză… primarul a fugit că-l căuta să-l bată sau… habar n-am ce a zis. S-a comportat acolo foarte urât și eu m-am dus la el și i-am zis: ‘Vă rog frumos să vă calmați, nu mai înjurați. Că tot urla pe hol acolo că vine, că omoară, povești de le spunea grupului lui restrâns. Și a venit la mine cu ‘Tu ce vrei, mă? Tu cine ești?. Și când au văzut jandarmii că a pus mâna pe mine, că a zis că eu am pus mâna pe el, l-au încătușat și l-au scos. A făcut circ, a sunat el la 112… Îți dai seama, ca un om beat. Dar repet: toți oamenii au zis că e un om de doi lei și, vezi Doamne, era pe vremuri interlop local acolo, în sat, și lumea în fața lui nu zicea nimic. Și organizatorul ăla săracul… toate i s-au spart în cap. Era un bădăran, urla pe hol și nu știa că eu îl aud. În fond și în esență, e un om care nu-și merită locul acolo”, a declarat Rareș Ciciovan, pentru Cancan.ro .