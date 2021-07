Rareș de la Alb Negru, copleșit de probleme, chiar de ziua lui de naștere: „Am văzut torturile, dar tot nu mi-am dat seama...”

Rareș Varniote [Sursa foto: Facebook] 22:59, iul 20, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Deși ar fi trebuit să fie una dintre cele mai fericite zile din an pentru Rareș, cântărețul de la Alb Negru nu a avut dispoziția necesară pentru a petrece așa cum se cuvine. Ba mai mult, artistul a și uitat că astăzi își serbează ziua.

Rareș nu s-a putut bucura pe deplin de ziua de 20 iulie, ziua sa de naștere, întrucât tatal lui a suferit un accident vascular cerebral și încă se recuperează.

Astfel, artistul a mărturisit că nici nu s-a mai gândit la aniversarea sa, din cauza suferinței tatălui său.

Totuși, soția și prietenii apropiați au ținut morțiș să îi facă lui Rareș o surpriză la miezul nopții, care i-a adus zâmbetul pe buze artistului. Acela a fost momentul în care cântărețul din Alb Negru și-a adus aminte de ziua lui de naștere.

În momentul în care artistul a suflat în lumânări, Rareș și-a pus o dorință legată de starea de sănătate a tatălui său. El și-a dorit ca părintele lui să se recupereze și să își reia viața de dinainte de accidentul vascular.

“ Este ziua mea de naștere, dar o situație așa mai specială, deși astăzi am primit o veste mai îmbucurătoare așa, ca să zic. Mi-a îndeplinit dorința pe care mi-am pus-o aseară, să fie tata bine, căci despre asta e vorba, și am aflat că e puțin mai bine. Eu uitasem în situația care e acum, cu gânduri în altă parte, numai la asta nu m-am mai gândit. Am văzut torturile dar tot nu mi-am dat seama că este ziua mea .” a declarat Rareș pentru o emisiune tv.

Rareș de la Alb-Negru[Sursa foto: Facebook]

În ce stare se află tatăl artistului?

Cântărețul de la Alb-Negru a povestit despre starea de sănătate a tatălui său, mărturisind că la acest moment, părintele său se simte mai bine. Tatăl lui Rareș este în plin proces de recuperare, iar medicii sunt mulțumiți de evoluția lui de până acum.

“ Doar a avut o incoerență în vorbire, era foarte agitat, voia să vorbească continuu, să spună, se muta de la un subiect la altul, dar era conștient. El a mai avut unul în trecut, acum câteva luni, tot un AVC, dar n-a avut urmări, a crezut că este de la căldură, de la oboseală și a mers mai departe .” a mai spus membrul Alb-Negru.