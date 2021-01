Rareș de la Puterea Dragostei, prima reacție după ce a părăsit competiția în lacrimi: ”Mariana face parte din mine”

In articol:

Rareș a fost unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți din sezonul trei Puterea Dragostei. Tânărul a luptat pentru Mariana, arătându-i cât de mult își dorește o relație cu ea, însă n-a fost suficient. Deși el și Mariana nu au format un cuplu pe durata competiției, aceștia au rămas buni prieteni, iar Rareș are doar cuvinte de laudă la adresa moldovencei.

Citeste si:Bogdan Mocanu, prima reacție după ce s-a vehiculat că s-a împăcat cu Andra Volos: ”Abia așteaptă să-i fac...”

Conform spuselor acestuia, Mariana a fost singura persoană care i-a fost alături în toate momentele, indiferent că au fost rele sau bune. Duminică, Rareș a fost concurentul care a părăsit competiția, după o lungă perioadă petrecută la Puterea Dragostei, în care a luptat pentru iubirea adevărată. Deși n-a fost să fie, iar Rareș nu a avut un cuplu în emisiunea fenomen de la Kanal D, iată că acesta și-a făcut prieteni de milioane și a avut parte de o experiență de viață unică.

Rareș de la Puterea Dragostei, prima reacție după ce a părăsit Puterea Dragostei

Rareș a părăsit în lacrimi competiția Puterea Dragostei. Toți concurenții regretă că acesta a hotărât să meargă acasă, însă Rareș consideră că a fost o decizie bună.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Un travestit a ţepuit bărbaţii pe bandă rulantă. „Am cunoscut-o pe Delia pe Facebook, ea m-a abordat…” - bzi.ro

Rareș de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Citeste si:Akebono de la Puterea Dragostei, trimis în judecată?! Alexandru Claudiu-Lurențiu riscă ani buni de închisoare!

Imediat după eliminarea lui din sezonul trei,

acesta a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, acolo unde a vorbit și despre relația lui cu MAriana.

”Șeicii mei, stiu ca mulți nu sunteți de acord probabil cu decizia pe care am luat-o, vreau sa va dau un sfat si anume, uneori, in viață, atunci când trebuie sa iei o decizie, sa iei in calcul varianta de care vei avea nevoie pe parcursul vieții tale, nu cea pe care o vrei in momentul respectiv! Am trecut prin toate stările posibile in aceasta emisiune, iar pentru asta, aș vrea sa le mulțumesc colegilor, prietenilor mei(brigada), staff-ului, domnișoarei Cristina, pentru toate sfaturile pe care mi le-a dat si nu in ultimul rând persoanei care a fost alături de mine cu bune si cu rele @dd_mariana, in aceasta competiție si care face parte din mine, pe care o voi povesti cu zâmbetul pe buze, ori de cate ori voi avea ocazia, pentru ca nu contează finalul unei povesti, contează ca am trăit, am fost fericiti si am plecat cu un bagaj plin de momente frumoase, amintiri si învățături! Cât despre voi, șeicii mei, va mulțumesc pentru toată susținerea si toate mesajele voastre! Grijă de trupul vostru, o seara cât mai importantă și rămânem aproape ca întotdeauna! Semnat pentru voi: inegalabilul B.R.”,este mesajul transmis de Rareș, pe rețelele sociale.