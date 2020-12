Rareș, declarație șocantă după despărțirea de Ana Maria Mocanu! "Femeia trebuie schimbată..."

Rareș și Ana Maria Mocanu [Sursa foto: Instagram]

Cu toate că fosta asistentă de televiziune și Rareș au decis să se despartă, cei doi îndrăgostiți și-au mai transmis câteva mesaje acide, în mediul online. De data aceasta, fostul iubit al Anei Mocanu a avut câteva cuvinte de spus despre vedetă.

Rareș, reacție dură la adresa Anei Mariei Mocanu

În urmă cu scurt timp, Ana Maria Mocanu a anunțat despărțirea de iubitul ei. Cu toate acestea, vedeta nu a vrut să dea mai multe detalii despre ruptura dintre ei, însă fostul ei partener de viață a transmis un mesaj cu subînțeles, în mediul online, despre situația actuală.

Totuși, Rareș nu a avut doar cuvinte frumoase la adresa frumoasei șatene. Pe contul său de Instagram, bărbatul a scris câteva lucrurile despre faptul că Ana nu mai era bună pentru el.

"Mă despart de marea mea iubire. A fost lângă mine și la bine și la greu, va ramâne mereu în sufletul meu. Am trecut împreună prin momente dificile, fdar și frumoase. Chiar a fost dragoste la prima vedere și nu a putut nimeni să mă oprească să te am. E momentul să mergem pe drumuri diferite. M-am simțit minunat cu tine. Adio! Am primit o ofertă de nerefuzat (n.r. poză cu mașina)”, a scris Rareș.

”Și mașina și femeia trebuie schimbate atunci când nu mai corespund standardelor…”, a continuat bărbatul.

Rareș și Ana Maria Mocanu[Sursa foto: Instagram]

Ana Maria Mocanu, declarație despre despărțire

Ana Maria Mocanu a făcut o primă declarație despre despărțirea de Rareș. Se pare că de data aceasta, decizia este una definitivă și vedeta nu vrea să mai revină la Rareș.

”Am considerat la un moment dat că este mai bine să las lucrurile să treacă de la sine. Ei bine, iată că a sosit momentul să știți anumite lucruri de la mine. Sunt un om extrem de sincer. Îmi doresc din acest moment să nu mai fiu asociată cu Rareș. Noi nu mai formăm un cuplu și nu o să mai formăm niciodată. Drumurile noastre sunt separate. Despărțirea nu a fost din vina niciunei femei. Pur și simplu, la un moment lucrurile nu au mai mers între noi și nu vreau să intru în prea multe detalii”, a fost declarația Anei după despărțire.