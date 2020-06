Rareș Diaconu a pierdut lupta cu viața, în pragul Bacalaureatului

In articol:

Rareș Diaconu se pregătea să dea BAC-ul și a învățat până în ultima clipă, chiar dacă se afla în spital și avea niște dureri cumplite.

Rareș Diaconu a pierdut lupta cu viața pe un pat de spital din Austria

Rareș se lupta de mai bine de un an cu cancerul osos, iar colegii lui au făcut tot ce au putut pentru a-i salva viața. Rareș era în clasa a XI-a când a aflat de boală și tocmai se pregătea să intre pe podium, reprezentând județul Vaslui la Olimpiada Națională de Franceză. Nu dorea să se afle că este bolnav, însă colegii lui au știut de gravitatea situației și au inițiat mai multe campanii de strângere de fonduri. Toată lumea aflase de cazul lui Rareș și fiecare a contribuit așa cum a putut. La rândul lui, Rareș a ținut să transmită un mesaj tuturor celor care au fost alături de el.

“Nu sunt nici vedetă, nici caz social, sunt un om iubit, care iubește la rândul lui, iar asta nu se va schimba! Ceea ce simt pentru toți cei care mă susțin depășește sentimentul de recunoștință sau de admirație… Simt că formăm o familie frumoasă și specială, care niciodată nu uită să zâmbească, să fie optimistă și curajoasă! Sunteți toți în gândul și în inima mea! Multă sănătate și fiți binecuvântați pentru tot binele făcut!”, transmitea Rareș în aprilie 2019, potrivit Vremea Nouă.

Din luna martie a acestui an, Rareș se afla pe un pat de spital din Austria, unde a sperat până în ultima clipă că se va întoarce acasă să susțină exemenele finale alături de colegi. Din păcate, acest lucru nu a mai fost posibil. Părinții copilului nu au vrut să se afle de moartea lui Rareș până când colegii lui nu ar fi terminat și ultima probă de Bacalaureat, însă nici acest lucru nu a fost trecut cu vederea.

Colegii lui Rareș au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru repatrierea trupului neînsuflețit

Colegii lui Rareș au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru ca părinții lui Rareș să-i poată aduce trupul acasă. După câteva ore au anunțat închiderea campaniei de strângere a fondurilor pentru repatrierea lui.

“Ţinem să vă mulțumim tuturor, încheiem campania de strângere de fonduri, întrucât familia are sprijinul necesar pentru repatrierea lui Rareș. Mobilizarea a fost una rapidă și surprinzătoare. Însă dorim să atingem doar strictul necesar, de aceea s-a luat decizia de oprire a acestei campanii. Familia este îndurerată și apreciază enorm sprijinul și omenia de care am dat dovadă ca și colectivitate. De aici mai departe este nevoie de liniște sufletească… Nu mai avem cuvinte, s-a făcut tot ce s-a putut de la început până la final. Am fost alături de el, însă sprijinul material a luat sfârșit… Toate gândurile noastre bune sunt către el, îl iubim enorm și nu-l vom uita niciodată! Vă mulțumim enorm!”, au transmis colegii tânărului.