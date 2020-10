George si Viviana [Sursa foto: Facebook]

George Burcea este unul dintre personajele care au reușit să iasă în evidență la „Ferma. Orășeni vs. Săteni”, datorită atât probelor pe care le-a câștigat, cât și a relației pe care a început-o cu Viviana. Mai mult decât atât, vedeta din echipa sătenilor a făcut și unele dezvăluiri despre viața lui private, informații pe care publicul larg le-a auzit în premieră. Întrebat de Viviana de ce s-a despărțit de soția lui, George Burcea nu s-a ferit să îi răspundă frumoasei brunete.

In articol:

„S-au acumulat chestii în timp și nu le-am putut rezolva. Probabil și pe ea au deranjat-o foarte multe lucruri, și pe mine m-au deranjat foarte multe lucruri. Nu-mi place să vină cineva la mine și să-mi spună că ce face el, eu nu o să fac nici în 15-20 de ani. Eu am muncit foarte mult pentru tot ceea ce am acum sau încerc să am. Eu cred foarte mult în ceea ce fac. Nu am cerut niciodată ajutorul. Nu m-a luat nimeni pentru că am fost căsătorit cu ea. Știu că pot. Că am unul acasă care spune că e de c***t tot ce fac, după care ies în lume și îmi zic oameni de specialitate: «Bravo»! Păi ce faci, mă distrugi?”, a spus, printre altele, George Burcea.

Citeste si: În ce hal a ajuns să arate Daniela Gyorfi. Scandal pe internet. „Te-ai desfigurat pe bani” - evz.ro

Au fost la tribunal pentru prima dată

George Burcea și Andreea Bălan au fost de curând la tribunal pentru a își definitiva divorțul. Conform portalului instanțelor din România, cei doi au avut prima înfățișare în fața judecătorilor în procesul de divorț în data de 1 octombrie.

"Andreea știe că divorțul va dura câteva luni, dar pe ea nu o deranjează. Oricum, este decisă să prezinte judecătorilor lucrurile exact așa cum stau, să demonstreze că George nu este potrivit pentru a avea grijă de copii, mai ales după ce a consumat droguri și a avut ieșiri publice extrem de dure la adresa ei”, spun apropiații despre divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea. (Vezi şi: George Burcea și Andreea Bălan au ajuns la Tribunal! Dezvăluiri)