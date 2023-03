Răspunsul halucinant dat de Ana Morodan atunci când a fost întrebată dacă are probleme cu alcoolul? "Îl iubesc" Contesa Digitală nu s-a ferit să vorbească despre situațiile cu care se confruntă

In articol:

Ana Morodan a fost reținută pentru 24 de ore după ce a fost oprită în trafic pentru un control de rutină. „Contesa Digitală” a fost prinsă la volan sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise de două ori în aceeași zi, conform rapoartelor emise de organele legii.

Momentul din trafic a fost surprins cu o cameră de filmat și a ajuns viral în mediul online.

Ana Morodan, adevărul despre problemele cu alcoolul

Ana Morodan a fost implicată de curând în cel mai mare scandal din viața ei. Se pare că vedeta s-a urcat la volan sub influența unor substanțe interzise și mai târziu, fără carnet. Internetul a explodat odată cu acest eveniment și toată lumea caută să afle dacă într-adevăr Contesa Digitală are o problemă de orice natură. Nu demult, Ana Morodan a fost invitată în emisiunea moderată de Denise Rifai, unde a fost sinceră cu privire la ce se întâmplă viața ei. Astfel, bloggerița a răspuns sincer la întrebarea "Aveți probleme cu alcoolul?".

"Eu zic că nu și psihologul meu zice că nu. Colegii mei zic că nu. Am tot încercat să vedem. Am, nu am? Mie nu îmi tremură mâna dacă nu beau, deci clar simptom că nu am. Nu beau în fiecare zi. M-am mai îmbătat prin iulie, nu știu dacă am făcut ceva în octombrie. Am uitat. Deci, conform tuturor datelor, nu am o problemă, dar îl iubesc când este folositor, când am eu chef într-o seară, la o petrecere, mă simt bine, poate mi-e poftă de un gin, vine cineva cu care nu am chef să vorbesc și atunci na. Dar așa, un păhărel. Eu nu rezist la alcool, asta e problema mea, chiar nu rezist. Mie dacă îmi dai un pahar s-a terminat. Zbor pe aici.", a mărturisit Ana Morodan, în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Ana Morodan a suferit de depresie

În urma decesului părinților ei, Ana Morodan a recunoscut că s-a confruntat cu depresia, motiv pentru care a fost nevoită să apeleze la ajutorul psihiatrului.

Acum, influencerița susține că s-a vindecat, însă a avut multe momente în care a fost la pământ.

"M-am vindecat de depresie, dar nu mi-a fost greu să admit asta deloc. Din contră. Eu am simțit că am asta și primul episod în care mi s-au declanșat atacurile de panică a fost înainte să moară mama. I-am spus colegului meu să caute un psihiatru, pentru că eu cred că am înnebunit. Nu știam ce mi se întâmplă, mă țineam de ochi. M-am gândit că trebuie să vorbesc despre asta, pentru că sunt atâția oameni care suferă de asta și el e rușine să vorbească despre asta. Nu înțeleg de ce normalizăm atâtea lucruri, dar transformăm în tabu această discuție despre a spune că ai depresie sau anxietate. Nu mi-a fost deloc greu să spun asta. Din contră, mi-am dorit să spun asta. Au fost niște perioade foarte grele, în care credeam că m-am vindecat, apoi iar revenea și așa mai departe. Eu am fost la nu știu câți psihiatri și le spuneam că am citit simptomele pe internet, nu poți să spui că nu am nimic. Până într-o zi când am găsit pe cineva care a înțeles și care a știut să pună lucrurile corect. Am avut depresie din 2018, când au murit părinții până anul acesta la început cu suișuri și coborâșuri. Eu sunt un om deștept și mi-am transformat această depresie severă în funcțională. Eu muncesc în acest timp, îmi fac toată treaba, dar am momente când cad s-a terminat. E foarte greu să trăiești așa ceva și aș vrea să încurajez pe toată lumea să vorbească despre asta, inclusiv persoanele publice.", a declarat Ana Morodan, la emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

