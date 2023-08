Răspunsul lui Darius Olaru după ce Gigi Becali le-a cerut jucătorilor să lungească sesiunile de antrenament: „Ne facem treaba cât de bine putem”

In articol:

Darius Olaru (25 de ani) joacă pe poziția de mijlocaș dreapta și este omul desemnat să conducă echipa pe teren, purtând astfel banderola de căpitan. Imediat după victoria de pe Arena Națională împotriva celor de la Poli Iași a ținut să discute despre performanța echipei și oboseala acumulată în urma programului încârcat din ultima perioadă.

Darius Olaru: „Dacă asta a cerut dânsul, trebuie să lucrăm mai mult”

„Obositor, am resimțit partida de acum trei zile. Important e că am câștigat, mergem mai departe. Cred eu că s-a acumulat puțin și oboseala, am scăzut ritmul pe final. Cel mai important a fost că am câștigat. Îmi doream mult să marchez, vreau să-i dedic golul tatălui meu, astăzi este ziua lui de naștere. Vreau să-mi ajut echipa prin alte faze, nu este golul pentru mine. Mă bucur dacă reușesc s-o fac și sper să continuăm pe această linie, trebuie să fie anul nostru.

Se simte diferența, nici noi nu suntem obișnuiți să ținem ritmul acesta din trei în trei zile. Și Farul se vede că au ceva probleme în campionat, și noi aveam în alți ani. Anul ăsta am început mult mai bine. Dacă tot am ieșit din Europa, trebuie să ne continuăm treaba în campionat. Și Cupa, acestea sunt obiectivele în acest sezon.

Dacă ne dorim să câștigăm campionatul, trebuie să strângem puncte la fiecare meci. Cred că lucrăm foarte bine în fiecare zi, ne facem treaba cât de bine putem. Dacă asta a cerut dânsul, trebuie să lucrăm mai mult” , a spus Darius Olaru în interviul de după partida de pe Arena Națională.

FCSB a părăsit competiția UEFA Europa Conference League după ce nu au reușit să se impună în „dubla” împotriva celor de la Nordsjaelland. [Sursa foto: Instagram @fcsbofficial]

UTA Arad – FCSB

În etapa următoare, luni, 28 august, formația dirijată de Elias Charalambous o va înfrunta pe UTA Arad într-un meci în deplasare pe arena „Francisc Neuman”. Bătrâna Doamnă se clasează pe locul 14, după o performanță modestă, doar 4 puncte în cele 5 etape disputate. Mai apoi, „roș-albaștrii”vor avea parte de o partidă cel puțin dificilă pe teren propriu cu formația de pe locul secund, Universitatea Craiova.

Vicecampioana este singura echipă cu punctaj maxim din Superligă, și, chiar dacă are o partidă în minus disputată datorită meciurilor din UEFA Europa Conference League, ocupă prima poziție în clasament, la un punct distanță de locul doi, Universitatea Craiova.