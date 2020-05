Răspunsul lui Florin Piersic, după ce s-a zvonit că a murit

In articol:

În vremea pandemiei, multe vedete din România au adoptat măsurile necesare pentru a fi cât mai feriți de pericolul infectării. Printre ei se află și Florin Piersic, care a încercat să stea cât mai izolat în această perioadă.

Marele actor a avut o supriză atunci când i-a sunat telefonul, iar cunoscuții l-au înștiințat că pe rețelele de socializare scrie că a murit. În stilul său caracteristic, Florin Piersic a făcut o postare pe Facebook, în care își anunță fanii că totul este în regulă.

„Mai copii! Eu am inteles ca virusul asta ataca plamanii, nu capul! Suna telefonul ca la foc si sunt intrebat:" Dom' Florin e adevarat ca ati murit? Scrie in internet ca sa va odihniti in pace!"

Pai de odihnit, ma odihnesc eu fortat de virus, da' nu ma odihnesc cu floarea in gura! E adevarat ca in situatia asta grea pentru multi, am gasit ca e bine si frumos sa nu ies si eu pe internet sau tv sa va dau tot felul de sfaturi, ca stiti voi, fiecare, ce aveti de facut.”, a scris actorul pe rețeaua de socializare.

În încheierea postării, Florin Piersic a declarat că așteaptă cu nerăbdare ziua în care își va putea privi în ochi admiratorii.

„Eu ma gandesc la voi cu speranta ca va veni sper cat mai curand ziua in care ne vom privi din nou in ochi, iar zilele astea vor ramane in urma ca un vis urat. Ma gandesc cu mare tristete la toti cei care au de suferit si va imbratisez cu toata dragostea mea pe voi, cei care va ganditi la mine. Mereu al vostru, VIU, Florin Piersic”, a încheiat actorul.

Florin Piersic, după ce a împlinit 84 de ani: ”Aș da orice ca să...”

Florin Piersic, considerat cel mai iubit actor român, a împlinit 84 de ani pe 27 ianuarie.

Într-un interviu foarte sensibil și nostalgic pentru realitatea.net , Florin Piersic a vorbit despre parcursul vieții sale și dacă ar putea, ce ar schimba.

"Este o întrebare frumoasă asta, ce aș schimbă, dacă firul vieții s-ar întoarce. Nu cred că aș schimbă nimic. Atât aș schimbă, dacă poți să mă crezi. Aș da orice că să mă mai întâlnesc cu părinții mei. A fost, poate, cea mai tristă poveste din viață mea faptul că am pierdut-o pe mama și l-am pierdut pe tata. Sincer să fiu cu tine și cu cei care mă ascultă, când am recitat prima dată poezia lui Adrian Păunescu, "Repetabila povară", ei erau în sală. Și eu am avut senzația atunci că sunt atât de emoționați, iar ei erau în lacrimi când am spus-o, încât am spus "O să o mai spun de multe ori. (n.red. poezia Repetabila povară) Nu am știut ca va veni o zi (...)când va trebui sa o recit, dar ei nu vor mai fi acolo", a răspuns Florin Piersic.