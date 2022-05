Răspunsul neașteptat al Andreei Bănică, după ce a fost întrebată dacă ar vrea să devină mamă pentru a treia oară: „Este destul de greu, dar încercăm”

In articol:

Andreea Bănică se numără printre cele mai apreciate artiste de la noi din țară, iar cântăreața păstrează mereu legătura cu fanii săi din mediul online, fiind sinceră cu aceștia și povestindu-le aproape tot ce se întâmplă în viața sa.

Ei bine, recent, un internaut mai curajos i-a adresat o întrebare legată de copii blondinei, iar răspunsul acesteia a fost unul neașteptat. Mai precis, curiozitatea fanului a fost aceea dacă Andreea Bănică ar vrea sau nu să devină mamă pentru a treia oară, iar fără nicio ezitare, cântăreața a explicat concret cum stă treaba.

„Vreau să ne ocupăm foarte bine și să fim cât mai aproape de copiii noștri”

Andreea Bănică se numără printre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul românesc, iar recent, vedeta a fost întrebată dacă ar vrea să devină mamă pentru a treia oară, motiv pentru care răspunsul său nu a întârziat să apară.

Blondina a explicat că dacă ar mai fi fost la vârsta de 25 sau 26 de ani, cu siguranță ar mai fi făcut un copil, asta pentru că, de fapt, își dorea să devină mamă de trei ori.

Citeste si: Andreea Bănică, acuzată că are operații estetice! Care este, de fapt, adevărul? „Pentru unii ciumă, pentru alții mumă”

Citeste si: Încă o despărțire zguduie showbiz-ul românesc! Frumoasa artistă de la noi și iubitul ei și-au spus adio, înainte de nuntă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cu toate acestea, pentru că asta nu s-a întâmplat, cântăreața spune că în prezent deja nu se mai gândește la acest aspect, motiv pentru care vrea să se axeze pe creșterea celor doi copii pe care îi are, Sofia și Noah.

''Dacă aș mai fi avut 25 de ani sau 26 de ani, cu siguranță aș mai fi făcut un copil, pentru că mi-aș fi dorit trei copii. Am depășit această vârstă, chiar și 30 de ani am depășit, chiar și 40 de ani am depășit și atunci nu mai este cazul de un alt copil în viața noastră.

Vreau să ne ocupăm foarte bine și să fim cât mai aproape de copiii noștri, de cei pe care îi avem, și să nu simtă lipsa noastră mai niciodată, deși este destul de greu, dar încercăm'', a declarat Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Andreea Bănică [Sursa foto: Instagram]

Cântăreața caută bonă pentru copii

Nu cu foarte mult timp în urmă, Andreea Bănică a făcut un anunț în mediul online în legătură cu faptul că ea și soțul ei caută bonă pentru cei doi copii ai săi.

Citeste si: Andreea Bănică, cu gândul la părinții ei de Paște. Artista și-a pierdut ambii părinți la o vârstă fragedă: „Nu doresc nimănui treaba asta”

De asemenea, cântăreața a mai specificat și condițiile pe care viitoarea angajată trebuie să le îndeplinească pentru a trece cu brio de proba de angajare.

„M-am gândit să scriu acest mesaj pentru a găsi o persoană serioasă, dornică să vină în familia noastră, să aibă grijă de casă și de copii în lipsa noastră. Căutăm pe cineva apt de muncă, fără probleme medicale, să îngrijească casa, să gătească și să nu aibă obligații. Ne dorim în același timp să iubească copiii, să iubească animalele (îl avem pe Nino), să iubească plantele și să ne dăruiască tot ce este mai frumos din experiența vieții ei pe termen lung. Apelez la prietenii mei din online care să ducă vestea mai departe și poate ne găsim pe cineva dornic să intre în familia noastră haioasă, cu bune și cu rele. Oferim și locuință de serciviciu.”, a scris Andreea Bănică pe una dintre rețelele de socializare.