Răspunsul neașteptat oferit de Bassam, despre vedeta pe care nu vrea să o mai coafeze vreodată: "E un stres mare"

Bassam este unul dintre cei mai iubiți hairstyliști de vedete. În urmă cu câțiva ani, Bassam venea în România după o copilărie și o adolescență chinuitoare, petrecută mai mult la muncă decât la școală, trăind într-o umilință, suferință și sărăcie lucie.

Vedeta pe care Bassam visează să o coafeze

Acum, Bassam Dabbas se poate considera un om împlinit, având un salon de înfrumusețare unde zilnic îi trec pragul cele mai mari celebrități, precum Anamaria Prodan, Loredana Chivu, Karmen Simionescu, Andreea Marin, etc..

Bassam se numără printre cei mai căutați hairstyliști, de celebritățile române. Acesta are un talent rar întâlnit, făcând artă din podoaba capilară. Invitat în cadrul emisiunii Detectorul de minciuni, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, Bassam Dabbas a făcut o serie de dezvăluiri, printre care și numele vedetei pe care visează să ă coafeze. Iată despre cine este vorba.

"Antonia. M-am întâlnit cu ea la un eveniment și mi-a plăcut foarte mult. Mie îmi plac oamenii simpli și dacă ești sus, să nu uiți de unde ai plecat. Ea este genul ăsta. Mai sunt Delia și Andra. Fiecare are stilistul ei și știu că la un moment dat vor veni la mine. Sunt convins de asta.", a declarat Bassam.

Vedeta pe care Bassam nu ar mai coafa-o niciodată

De data aceasta, întrebarea este pusă altfel: Care este vedeta pe care Bassam nu ar mai coafa-o vreodată? Acesta a răspuns fără inhibiții, motivând de ce nu s-ar mai atinge de podoaba capilară a celebrității respective din România.

"Este una singură. Nu mai vreau, pentru că e un stres mare. La mine vin toți și spun <Vreau acum.> Nu! Poți să fii și soția președintelui. Când nu am timp, nu am. Sunt unii care mă înțeleg. Dacă mă vrei neapărat pe mine, trebuie să îți faci din timp programare. Eu am foarte multe vedete care au o zi importantă și vor să fie coafate, vopsite de mine. Nu e nimeni moț.", a mărturisit Bassam, în emisiunea moderată de Oana Radu și Octav Guran.