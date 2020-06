In articol:

Ce s-a întâmplat cu Emily Burghelea înainte de a-și da demisia în direct! Luni, s-a detonat bomba în televiziune! Emily Burghelea și-a dat demisia de la Antena 1 și toată lumea a luat foc atunci când asistenta a dezvăluit motivul: Viorel o bate pe Vulpița. Nimeni din emisiunea moderată de Mirela Vaida părea că nu știe despre acest lurcu, ba chiar s-a venit cu contra-argumente. Radu Rotaru, reporterul care i-a avut ”în grijă” pe Vulpția și Viorel bagă mâna în foc că inflormația e falsă.

”Nu țin cu Emily. Veronica nu a fost agresată de Viorel, eu și Doina am fi fost primii care am fi aflat și am fi luat măsuri. Vorbim mereu cu ei, ne sună, îi sunăm și noi și suntem prieteni și avem o legătură apropiată”, a explicat reporterul Radu Rotaru. În plus, Mirela Vaida a explicat și ea că nu a ascuns deloc ce se întâmplă cu deja celebrul cuplu de la Blegești și, dacă, vreodată, la mijloc ar fi fost vorba de bătăi, ea ar fi fost prima care ar fi reaționat.

Ce s-a întâmplat cu Emily Burghelea înainte de a-și da demisia în direct! ”Mi-a spus că o să fiu îngropată de vie”

Ce s-a întâmplat cu Emily Burghelea înainte de a-și da demisia în direct! Pe de altă parte, pe zi ce trece, ies noi informații la iveală, iar misterul plecării blondinei de la ”Acces Direct” se adâncește, mai ales după ce Emily Burghelea a mărturisit că ar fi fost amenințată cu moartea!

”Pe lângă ce se întâmplă acum, eu am primit niște telefoane de la un număr ascuns. La unul dintre ele am răspuns și cineva mi-a spus că o să fiu îngropată de vie. Cu ce o să fiu îngropată de vie? Cu asta? Cu ce faceți voi aici? Niciodată! Așteptați dovezile! Eu am știut foate bine cu cine mă pun: cu experții în manipulare. Dar… din păcate, manipularea de astăzi a fost foarte ieftină. Cine a reușit să vadă, vede! Cine nu… o să fie convins diseară”, a spus Emily Burghelea.

Ce s-a întâmplat cu Emily Burghelea înainte de a-și da demisia în direct! ”Ar fi filmat-o pe Veronica în ipostaze neplăcute”

Ce s-a întâmplat cu Emily Burghelea înainte de a-și da demisia în direct! Să fie oare adevărat? Cine știe...O altă informație care circulă pe holurile televiziunii este aceea că Emily Burghelea ar fi fost amenintată cu concedierea înainte de a-și da demisia! ”I s-a reproșat că a invitat-o pe Veronica la ea, la petrecere, iar acolo ar fi filmat-o în fel de fel de ipostaze ce ar fi putut să îi facă rău. Asistenta a fost certată rău de tot de șefi și I s-a spus clar că după terminarea ediției se va termina și colaborarea. Din acest motiv, Emily a decis să spună ea că își dă demisia, iar umilința să nu fie aceeași”, au comentat persoane implicate în scandal.