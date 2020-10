George Burcea și Viviana Sposub

George Burcea nu își mai ascunde relația pe care o are cu Viviana Sposub, colega sa de la Ferma. Totuși, se pare că relația dintre cei doi îndrăgostiți evoluează destul de repede. Se pregătește cuplul de pasul cel mare în perioada următoare?!

George Burcea se pregătește de căsătorie cu Viviana Sposub?!

George Burcea a postat o imagine pe contul său de Instagram, care a reușit să dea de gândit urmăritorilor. În imaginea postată de actor, se poate observa cum doi actorul a dat repost la o postare publicată de un tânăr influencer, care s-a căsătorit, de curând, cu iubita lui. Totuși, internauții s-au gândit imediat la faptul că George Burcea va face pasul cel mare, după ce se vor liniști lucrurile între el și Andreea Bălan.

Imaginea postată de George Burcea

George Burcea a vorbit despre despărțirea despre Andreea Bălan

George Burcea, întrebat de Viviana de ce s-a despărțit de Andreea Bălan, a venit cu un răspuns imediat. Actorul susține că s-au acumulat multe lucruri de-a lungul timpului, pe care nu le-au mai putut rezolva.

„S-au acumulat chestii în timp și nu le-am putut rezolva. Probabil și pe ea au deranjat-o foarte multe lucruri, și pe mine m-au deranjat foarte multe lucruri. Nu-mi place să vină cineva la mine și să-mi spună că ce face el, eu nu o să fac nici în 15-20 de ani. Eu am muncit foarte mult pentru tot ceea ce am acum sau încerc să am. Eu cred foarte mult în ceea ce fac. Nu am cerut niciodată ajutorul. Nu m-a luat nimeni pentru că am fost căsătorit cu ea. Știu că pot. Că am unul acasă care spune că e de c***t tot ce fac, după care ies în lume și îmi zic oameni de specialitate: «Bravo»! Păi ce faci, mă distrugi?”, a spus, printre altele, George Burcea.