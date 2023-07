Răsturnare de situație în cazul Danei Roba! Cum se schimbă acuzațiile aduse soțului vedetei, dacă se va dovedi că a fost vorba de legitimă apărare | EXCLUSIV

In articol:

Ancheta în cazul Danei roba este abia la început, așa cum se întâmplă și cu procesul de divorț dintre vedetă și soțul ei.

Bărbatul se află în prezent în arest, acesta riscând ani grei de închisoare, după ce a lovit-o de opt ori cu ciocanul în cap, așa cum a declarat chiar ea.

Make-up artistul vedetelor a ajuns la spital la începutul lunii iunie, atunci când medicii au făcut tot ce le-a stat în putință ca să îi salveze viața. Doctorii nu i-au dat șanse prea mari de supraviețuire, după ce soțul ei i-a spart capul cu ciocanul, însă o minune a ajutat-o pe vedetă să supraviețuiască.

Bărbatul se află în prezent în spatele gratiilor, iar odată ce vedeta a fost externată, ies la iveală din ce în ce mai multe detalii în acest caz. Recent, declarațiile bărbatului au fost prezentate în spațiul public, acolo unde el susține că ar fi fost vorba de legitimă apărare și că bruneta l-ar fi atacat, la rândul ei, cu un obiect din lemn.

Pe de altă parte, Dana Roba a fost găsită de medici într-o baltă de sânge, în propriul apartament, având leziuni la nivelul capului, după ce soțul său ar fi lovit-o cu ciocanu.

Soțul Danei Roba susține că ar fi fost vorba de legitimă apărare în dimineața tragediei

Vedeta a fost operată timp de 9 ore și are ambele mâini rupte.

Din spatele gratiilor, soțul Danei Roba se pare că a avut o altă poveste. Bărbatul susține că a fost atacat de brunetă, scuipat și că i s-au adresat injurii, iar ulterior ea ar fi aruncat înspre el cu un obiect din lemn.

Pe de altă parte, bărbatul a declarat că a încercat să se apere lovind-o cu ce a prins prima dată în mână și susține că nu își mai amintește nimic din cele petrecute ulterior.

Citește și: „Azi o botezăm, abia aștept!” Zi mare pentru Georgiana Lobonț! Astăzi are loc botezul celui mai nou membru al familiei

"A început să mă scuipe și să mă lovească cu o jucărie de lemn în zona capului și a mâinilor, iar eu am încercat să mă apăr. Când am văzut că nu se mai oprește, eu am luat un obiect ca să mă apăr și am început să o lovesc înapoi.

Nu mai țin minte ce s-a întâmplat după, deoarece a fost în legitimă apărare, soția fiind foarte violentă. Trebuie să menționez faptul că am început să conștientizez ce se întâmplă în momentul în care am văzut-o pe Dana în pat plină de sânge. În momentul acela am sunat la 112 și am chemat ambulanța.

Citeste si: Marina Almășan, confesiuni dureroase despre momentul în care a confruntat-o pe amanta lui Victor Socaciu: „Nu îl vedeam pe Victor în stare de așa ceva”. Jurnalista, față în față cu durul adevăr- kanald.ro

Citeste si: HIPERGALERIE Foto| Prezentatoarea TV a inundat Instagramul cu fotografii în costum de baie minuscul. Italianca cu „sutienul de oțel”. Maria Arreghini, bomba sexy cu o emisiune sportivă în Peninsulă, l-a prins pe Conor McGregor- stirileprotv.ro

Nu îmi aduc aminte cu ce obiect am lovit-o pe soția mea. În acel moment, eu eram convins că Dana mă poate omorî. Nu am intenționat niciodată să o lovesc și nu îmi aduc aminte ce s-a întâmplat atunci. Tot ce știu este că mi-a fost frică pentru viața mea”, a declarat Daniel Balaciu, soțul Danei Roba.

Dana Roba și soțul său [Sursa foto: Instagram]

Ce se schimbă în cazul soțului Danei Roba, dacă se dovedește că a fost vorba de legitimă apărare

Daniel Balaciu se află în prezent în arest preventiv pentru 30 de zile. Soțul Danei Roba a fost dus în fața magistraților, acolo unde urmează să fie judecat.

Citește și: „Se auzeau strigăte de durere de la ei din curte” Scene sfâșietoare acasă la Ana și Lucas, cei doi soți care și-au pierdut viața în accidentul din Cluj, la câteva zile de la nuntă. Vecinii fac declarații cutremurătoare

Bărbatul susține că a fost vorba de legitimă apărare în dimineața în care a băgat-o pe Dana Roba în spital, după ce a lovit-o cu ciocanul în cap. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis, pentru a afla cum se schimbă datele în acest caz, dacă se va dovedi că soțul Danei Roba are dreptate.

"Dacă se întâmplă să fie dovedită legitima apărare, sigur că lucrurile vor sta puțin diferit. Am văzut, în decursul timpului, și femei care scot un cuțit și se îndreaptă către bărbat. Treaba aceasta trebuie văzută însă în proporție, adică depinde foarte mult ce armă avea ea, dacă chiar avea așa ceva, ca să poți să spui că a fost legitimă apărare.

Totuși, dacă el avea un ciocan și ea un făcăleț spre exemplu, nu se poate pune problema de legitimă apărare dacă îi dădeai cu ciocanul în cap, pentru că se depășește limita legitimei apărări, în condițiile în care vorbim despre un bărbat și o femeie și raporturile de forță sunt clar răsturnate în favoarea bărbatului", a explicat Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: „Am fost doar o menajeră, i-am primit la mine în casă 5 ani, nu le-am cerut niciun ban. Niciodată nu m-am gândit, s-au înțeles, s-au iubit” Ce spune soacra Danei Roba despre căsnicia fiului său- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 6 iulie 2023. Ce sfânt este prăznuit miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Fostul soț al Oanei Matache nu are noroc în dragoste după divorț. Răzvan Miheț și Sore nu mai formează un cuplu- radioimpuls.ro

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

Soțul vedetei ar putea să nu mai răspundă penal?!

Avocatul Adrian Cuculis a explicat că trebuie să existe o echitate intre instrumentele folosite, dacă vorbim de legitimă apărare. Acesta susține că oamenii legii vor fi cei care vor da verdictul final, după analizarea tuturor probelor.

Citește și: Previziunea sumbră în cazul submarinului Titan. Ce descoperire bizară a ieșit la iveală după ce autoritățile au anunțat că rămășițele echipajului au fost găsite în adâncuri, la câteva sute de metri de epava Titanicului

Mai mult decât atât, dacă se va admite că este vorba despre legitima apărare, atunci nu se mai impută răspunderea penală.

"Ținând cont de ansamblul acesta, să zicem că s-ar dovedi legitimă apărare. Dacă s-ar dovedi, ea trebuie să fie una care să se încadreze în limitele a ceea ce v-am spus, adică ale noțiunii de răspuns proporțional ca să spun așa și nu cumva să fie o simulare de legitimă apărare, iar dacă este vorba doar despre o simulare, sigur că se va dovedi și atunci este ceea ce am spus și eu și a spus toată lumea, este chiar tentativă la omor. Dacă se reține, este o cauză care nu îți impută răspunderea penală.

Se poate merge spre o altă pistă, respectiv aceasta a legitimei apărări, pe care trebuie să o dovedești. Dacă nu o dovedești, este simpla declarație. Sigur că ea poate fi dovedită prin tot felul de probe, martori, camere, modalitatea de interacțiune unul cu celălalt, poziția victimei, a agresorului, etc", a mai adăugat el, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!