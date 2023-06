Răsturnare de situație în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian! Ce au stabilit legiștii în raportul de expertiză privind decesul: "Spun că nu poate fi depistată de medic la control" | EXCLUSIV

In articol:

Medicii legiști vin cu noi concluzii în dosarul morții lui Petrică Mîțu Stoian.

Avocata Mariei Tărchilă, Carmen Obârșanu, a făcut o serie de dezvăluiri în premieră, pentru WOWbiz.ro.

Din expertiza realizată la Timișoara, clinica în care artistul a fost cazat și unde a efectuat tratamentul în camera hiperbară nu are nicio vină. Decesul s-a produs din cauza unei afecțiuni la plămâni, care nu ar fi putut fi depistată de către medic și de care interpretul de muzică populară nu ar fi știut, după cum ne-a explicat avocata familiei lui Petrică Mîțu Stoian.

Reamintim că marele artist a murit în data de 6 noiembrie 2021, la Spitalul Județean de Urgență din Reșița, acolo unde a fost transportat de urgență de la centrul medical unde urma să efectueze o serie de proceduri de recuperare. La acel moment, o anchetă a fost deschisă în cazul morții artistului, pentru a afla în ce circumstanțe s-a produs tragedia.

Răsturnare de situație în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian

După moartea artistului, s-a crezut inițial că tratamentul din camera hiperbară i-ar fi afectat plămânii și ar fi condus, într-un final, la deces. Raportul de la INML de la Timișoara arată, însă, că centrul medical în care a efectuat artistul tratamentul nu are nicio vină, după cum ne-a explicat avocata Mariei Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian.

Carmen Obârșanu o reprezintă pe sora artistului și ne-a oferit toate detaliile, în exclusivitate. Cei de la clinica la care a fost internat Petrică Mîțu Stoian nu au fost găsiți vinovați pentru cele întâmplate.

"Au stabilit acum experții de la Timișoara că a murit din cauza lui. Adică clinica nu a greșit, i s-a făcut corect terapia în camera hiperbarică. Spun că a fost normal că nu a fost investigat înainte și am întrebat și eu, pentru că eu am făcut obiecțiuni la raportul de expertiză, am întrebat polițistul dacă doctorul a făcut obiecțiuni și mi-a spus că este secret", a explicat Carmen Obârșanu, pentru WOWbiz.ro.

Care ar fi fost cauza decesului lui Petrică Mîțu Stoian

Avocata ne-a mărturisit că a făcut o serie de obiecțiuni la raportul adus de cei de la INML. Totodată, aceasta spune că experții susțin că bronhopneumonia ar fi fost afecțiunea care i-ar fi adus sfârșitul artistului, iar acesta nu ar putea fi diagnosticată de medic la un control.

"Am făcut obiecțiuni la raportul de expertiză. Păi cum?! Și spun că nu, că a murit pentru că a avut bronhopneumonie. A murit pentru că a avut bronhopneumonie și bronhopneumonia nu poate să fie depistată de medic la control. Așa a răspuns Institutul de Medicină Legală de la Timișoara", a mai declarat Carmen Obârșanu, pentru WOWbiz.ro.

Petrică Mîțu Stoian ar fi avut doar o recomandare pentru tratamentul în camera hiperbară

Totodată, aceasta ne-a dezvăluit că artistul nu ar fi avut un bilet de trimitere de la medic pentru tratamentul în camera hiperbară, ci doar o recomandare de la acesta. Avocata Carmen Obârșanu spune că a făcut deja obiecțiuni la raport și mărturisește că nu i se pare normal să fie de vină pacientul pentru că nu a știut că suferă de bronhopneumonie.

"Medicul legist de aici de la Timișoara a stabilit că vina este a lui că nu a fost stabilit diagnosticul de bronhopneumonie. Eu am făcut obiecțiuni, să vedem acum dacă ele vor fi luate în considerare.

Nu ai cum să stabilești că este vina pacientului că nu a știut că avea bronhopneumonie. Nu a avut bilet de trimitere, a avut o simplă recomandare să facă cameră barică și ei au spus că este bilet de trimitere", a mai explicat ea, pentru WOWbiz.ro.

