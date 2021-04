Răsturnare de situație în cazul sexy-cumnatei lui Brigitte, care a fugit cu fostul iubit al Vicăi! Simona e chemată la tribunal, acuzațiile sunt grave?! EXCLUSIV

In articol:

Simona, bomba-sexy din familia Pastramă, a ajuns într-o situație extrem de complicată după ce a decis să-l părăsească pe Relu (fratele lui Florin Pastramă) și să fugă la Constanța, în brațele lui Stila Sarafu, fostul iubit al Vicăi Blochina.

Sexy-cumnățica, audiată în dosarul noului iubit

Femeia a ajuns în mijlocul unui scandal cu iz penal și mai mult, a ajuns să fie implicată în el, riscându-și chiar propria libertate.

Simona Nechita, fosta iubit a lui Relu Pastramă, a fost trimisă în judecată în urmă cu două săptămâni pentru ”favorizarea făptuitorului”, conform informațiilor care apar pe portalul Ministerului Justiției. O astfel de faptă se pedepsește cu amendă sau închisoare între 3 luni și 2 ani. Simona urmează să se prezinte în fața magistraților de la Judecătoria Constanța.

Numele Simonei apare pe portalul instanțelor

La începutul acestui an, atât Simona Nechita cât și Vica Blochina au fost audiate în calitate de martore în dosarul în care Stila Sarafu, cel care s-a iubit cu ambele femei, e acuzat că a hărțuit două afaceriste din Constanța. În vreme ce Vica ar fi spus despre Stila că are ” un comportament hărțuitor”, Simona i-ar fi luat apărarea acestuia.

Se pare că tocmai declarațiile date în fața procurorilor în cazul noului iubit ar fi fost cele care acum îi creează probleme, aceștia bănuind că femeia nu a fost chiar sinceră în legătură cu anumite aspecte legate de actul de hărțuire.

Simona Nechita, bomba sexy din familia Pastramă

Simona ar fi fost motivul supărării pe cele două femei

De altfel, Simona ar fi fost motivul conflictului între Stila Sarafu și cele două femei din Constanța. Bărbatul ar fi încercat să le dea o lecție acestora, fiind convins că acestea îl bârfesc în legătură cu relația secretă pe care ar avea-o cu ”iubita unui anumit Pastramă de la București”. Stila este acuzat că le-a urmărit pe cele două, că le-a aruncat cu ouă și tort pe mașină și că a intrat chiar în sediul unei societăți comerciale deținute de una din ele pentru a

o amenința. Stila Sarafu a respins toate acuzațiile și susține că a acționat doar în limita legii, el recunoscând în presa locală că femeile l-ar fi bârfit în legătură cu relația lui cu blonda de la București.

Simona s-a cuplat cu fostul iubit al Vicăi

Simona, fosta iubită a lui Relu Pastramă, a ajuns cunoscută anul trecut, după un schimb extrem de dur de replici cu Brigitte Sfăt, cea care a acuzat-o că ar fi ” uneltit” împreună cu Raluca Podea, fosta iubită a lui Florin Pastramă, s-o distrugă pe ea. În replică, Simona a dat-o în judecată pe Brigitte, după ce i-a răspuns că nu se poate coborî la nivelul unei femei care ”întreține relații la televizor cu un alt bărbat decât partenerul ei” (Simona se referea la partida de amor de la Ferma între Brigitte și Florin Pastramă). Simona a fost mulți ani iubita lui Relu Pastramă, fratele lui Florin însă în paralel ar fi avut o relație și cu Stila. La începutul acestui an, presa a scris că femeia ”a dispărut de acasă” și că ar s-ar fi refugiat în casa unui alt bărbat. În realitate, era vorba despre Stila Sarafu, care recent a anunțat oficial că blonda este noua lui iubită și că are de gând să se căsătorească cu ea.