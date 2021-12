Răsturnare de situație în gala Bravo, ai stil! Celebrieties! Bella Santiago, la egalitate cu Ruxi: „Îți dă creierul peste cap”

In articol:

Bella Santiago este una dintre cele mai noi concurente de la Bravo, ai stil! Celebrities, însă, a reușit o performanță greu de egalau! Artista a ajuns rapid în fruntea clasamentului, fiind o rivală de temut pentru Ruxi, cea care pe tot parcursul show-ului vestimentar a deținut supremația

punctelor și steluțelor acordate de cei trei jurați. Ei bine, după gala de Crăciun, Bela Santiago și Ruxi sunt la egalitate, pe primele poziții din top.

Bravo, ai stil! Celebrieties

Bella Santiago și Ruxi sunt la egalitate în urma apariției din Gala de Crăciun Bravo, ai stil! Celebrities

Bella Santiago și Ruxi sunt la egalitate de puncte și ambele se bat pentru prima poziție. Artista a reușit să-i impresioneze pe jurați cu o apariție și un moment greu de uitat din gala de Crăciun Bravo, ai stil! Celebrieties. Chiar și Ruxi a avut numai cuvinte de laudă pentru cea care are cele mai multe șanse să o detroneze de pe prima poziție: „ Iti da creierul peste cap!", a fost reacția ei în urma momentului cu care a defilat Bella Santiago.

Pe locul doi se află Viviana sposub, iar pe cea de-a treia poziție este Raluca Dumitru. Ultimul loc este ocupat de Amna, care nu a reușit să obțină decât șase steluțe.

Artista a intrat în platoul emisiunii și a impresionat nu doar cu ținuta impecabilă și perfect aleasă, ci și cu vocea.Tibi Clenci a catalogat momentul ca fiind unul tulburător, iar Maurice a fost total de acord cu colegul său: „ Momentul tau a fost realmente tulburator, fetita. Despre tinuta, nu am de spus decat un singur lucru, ca as purta-o. Este o tinuta de 5, fetita, a concluzionat si Maurice Munteanu.

Bravo, ai stil! Celebrieties

Bella Santiago a izbucnit în lacrimi la Bravo, ai stil! Celebrities

Înainte ca Ilinca Vandici să anunțe clasamentul, Bella Santiago a dat frâu sentimentelor și cu lacrimi în ochi a povestit ceea ce o apasă cel mai tare pe suflet. Artista nu a mai văzut-o pe cea care i-a dat viață de ani buni, iar dorul este din ce în ce mai chinuitor cu fiecare zi care trece.

„Mama, iti simt lipsa foarte mult, te iubesc foarte mult si sper sa poti ajunge in Romania anul viitor, sa petrecem Craciunul impreuna. Ultima data am vazut-o in 2018, din cauza pandemiei, nu a avut cum sa vina aici. Da, am crescut doar cu mama pentru ca tatal meu a murit cand avea un an. Mama a plecat, eu am ramas cu bunicii. In Romania am ajuns in vacanta, am cunoscut baietii din trupa, prieteni cu sotul meu acum si asa l-am cunoscut pe el, s-a indragostit de mine. Eu mai tarziu. E foarte fericita,mama, pentru ca am gasit un baiat foarte bun care imi accepta fetita de 10 ani. Si el este un baiat foarte bun”, a spus Bella Santiago.

