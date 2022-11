Răsturnare de situație în scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep! Ce au descoperit medicii în analizele ei! Este o victorie importantă pentru sportivă

In articol:

După scandalul de dopaj al Simonei Halep, sportiva a primit și o veste bună. Fostul lider mondial la tenis ar fi luat niște medicamente diuretice pentru glanda tiroidă. Medicamentele administrate de Simona Halep ar fi fost interpretate ca și substanțe mascante în cazul său.

Tenismena a primit primele vești bune de la Sport Resolutions, tribunalul londonez unde este audiată. Simona Halep lua două medicamente care puteau fi considerate substanțe mascante pentru Roxadustat, substanță din cauza căreia, sportiva a fost suspendată la testele anti-doping de la US Open.

Simona Halep nu a folosit substanțe mascante

Euthyrox, medicamentul pentru glanda tiroidă, dar și unul anticoncepțional, au fost medicamentele care puteau fi interpretate împotriva ei, însă acest lucru nu s-a întâmplat, după cum anunță Paul Ciucur, unul dintre avocații români desemnați ca arbitri de Sport Resolution.

Citeste si: Ce s-a aflat despre Patrick Mouratoglou după ce Simona Halep a fost acuzată de dopaj! ”Am lovit-o puternic”

Citeste si: Fanii Madonnei, îngrijorați de noul TikTok postat de vedetă. „Ce s-a întâmplat cu ea?”- kfetele.ro

Citeste si: Luminița Anghel a ținut să se afle de la ea. S-a întâmplat după mai bine de 10 ani de căsnicie.- bzi.ro

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]

„ Ele nu sunt substanțe mascante. Diureticele sunt de obicei substanțe mascante dar acestea ar fi ieșit în analize și ITIA (n.r. Agenția Internațională de Integritate a Tenisului), autoritatea de management care a făcut prima fază a procedurii, ar fi făcut publice sau ar reieși din documentele depuse ca, pe lângă substanța Roxadustat, ar exista și alte substanțe diuretice”, a declarat Paul Ciucur, pentru ProSport.

Toni Iuruc, de partea Simonei Halep

Toni Iuruc este sigur că fosta lui soție își va pleda nevinovăția după ce a fost acuzată de dopaj. De asemenea, afaceristul o susține și îi este alături.

Citeste si: Avem imaginile! Ce se întâmplă acasă la Simona Halep în plin scandal de dopaj! Sportiva a fost acuzată oficial| EXCLUSIV

„ Oamenii au o strategie de apărare de top, nu vreau să zic ceva care ar putea să înrăutățească situația. Un gând bun, normal, ca orice om, ca orice român, dar doar atât. Are o echipă de avocați. De la un anumit nivel încolo, ea este singura care poate să răspundă. Nu ne jucăm, sunt chestii serioase. Noi, ce-am avut de zis, am zis. De la început am susținut-o cu toată dragostea, dar de acum încolo treaba e mult mai serioasă. Trebuie ca doar ea și cu echipa de avocați, conform strategiilor, să comunice. Restul, de pe lângă, ar trebui să-i lăsăm pe ei în pace, să-și facă treaba”, a declarat Toni Iuruc.

Simona Halep și Toni Iuruc [Sursa foto: Instagram]