Tequila: Imagini noi au ieșit la iveală, iar agresorul a vorbit public

Vloggerița Bianca Adam a sensibilizat o țară întreagă după ce a povestit pe canalul ei de Youtube despre experiența neplăcută prin care a trecut. Bianca Adam și prietenul ei au fost bătuți chiar în fața casei de un dezvoltator imobiliar, din cauza unui loc de parcare. Tequila a precizat pe vlog că nu vrea să dezvăluie identitatea agresorului ei, însă se pare că acesta a făcut singur acest lucru.

În urma informațiilor care s-au viralizat și au fost preluate și de mass media, presupusul agresor a dat publicității o serie de imagini surprinse de camerele de supraveghere din complexul rezidențial din Chiajna.

Scandalul dintre Tequila și dezvoltatorul imobiliar, surprinse pe camerele de supraveghere

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din apropierea complexului în care a avut loc scandalul dintre vloggerița Bianca Adam, prietenul ei și dezvoltatoruli imobiliar arată cum cei trei poartă o discuție, după care, vloggerița a început să îl filmeze. Agresorul s-a năpustit spre ea și a încercat să îi smulgă telefonul din mână, moment în care, Bianca Adam s-a apărat folosind un spray lacrimogen, așa cum bine a precizat și ea în vlogul ei.

Presupusul agresor al Tequillei a acceptat să dea declarații unui post de televiziune și s-a apăra spunând că el nu a atacat pe nimeni.

„Domnișoara a parcat pe o proprietate privată, pe o rampă pentru persoane cu dizabilități, distrugând-o.

Din filmările pe care vi le-am pus la dispoziție, reiese că nu am avut decât o discuție cu dumneaei și se vede că mi-a dat cu spray lacrimogen în față. Eu nu am atacat pe nimeni, am lăsat fimările să vorbească în numele meu.", a declarat la Antena 3 presupusul agresor al vloggeriței.

Presupusul agresor al Tequilei, plângere la poliție

Omul a recunoscut că a ridicat vocea, însă spune că lucrurile nu au fost atât de tragice precum a povestit Tequilla în vlogul ei. În plus, acesta a depus o plângere la poliție pe numele Biancăi Adam.

„Într-adevăr am ridicat vocea când a scos telefonul mobil să mă filmeze pe o proprietate privată, dar se vede în filmare um eu am dat peste telefonul ei să nu mă mai filmeze, iar dânsa a venit prin spatele meu, mi-a pulverizat un spary lacrimogen în ochi, după care am intrat în birou că nu mai vedeam. Mă bufnește râsul numai când mă uit pe tv și prin media și văd ce s-a scris, dar vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile”, a mai declarat presupusul agresor al Biancăi Adam.