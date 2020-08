In articol:

Irina Loghin a negat ieri că ar avea coronavirus, după ce a declarat că soțul ei a fost depistat pozitiv. Astăzi, însă, s-a aflat că Irina Loghin este confirmată cu coronavirus, fiind internată la Matei Balș.

Artista a fost sunată de jurnaliștii de la Fanatik și s-a declarat neîncrezătoare în testele care se fac pentru depistarea coronavirusului.

„Nu are importanță, testele astea a doua oară dacă le faci, a treia oară ies negative, apoi pozitive, nu poți avea bază în rezultatul testelor pe care le facem”, spunea Irina Loghin.

De asemenea, artista a declarat pentru aceeași sursă citată că se simte foarte bine și nu are simptome specifice bolii. În schimb, soțul ei, Ion Cernea, se află sub atenta supraveghere a medicilor, prezentând simptomele specifice, printre care și lipsa mirosului.

Irina Loghin a povestit ce pași a urmat după ce soțul ei a fost infectat cu COVID-19. Cântăreața a mers la spital s-a testat și ea, iar acum așteaptă rezultatele.

"Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mancare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spital care trebuie.”, a declarat Irina Loghin, pentru jurnaliștii de la româniatv.net.

