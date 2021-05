Răsturnare de situație la Burlacul 2021. Cine a câștigat, de fapt, inima lui Andi Constantin

In articol:

Fanii emisiunii Burlacul 2021 sunt nerăbdători să afle cine va fi aleasa lui Andi Constantin.

Cine este câștigătoarea de la Burlacul 2021?

Cunoscut pentru rolul său de ispită în emisiunea Insula Iubirii, Andi Constantin este acum "Burlacul 2021" care se află în căutarea unei iubite. Mai multe concurente se luptă să-i câștige inima în emisiunea Burlacul.

Emisiunea este în desfășurare, însă fanii au ajuns deja la concluzia cine îi va câștiga inima lui Andi Constantin. Faptul că în ediția din 20 mai 2021, Andi a oferit primul trandafir salvator concurentei Ana Bene. De aici, fanii au tras concluzia că tânăra ocupă și primul loc în inima burlacului. Aceasta supoziție venită din partea fanilor este susținută și pe contul de Instagram, "Viperele Vesele". Multe din predicțiile făcute de "Viperele Vesele" despre diverse emisiuni s-au dovedit a fi adevărate.

Citeste si: Eliminare Burlacul 20 mai 2021. Andi Constantin a eliminat o concurentă nouă

Cine este Ana Bene, concurenta care i-ar fi câștigat inima Burlacului 2021

Fanii spun că ea va fi câștigătoarea Burlacul 2021[Sursa foto: Captură Antena 1]

Ana Bene i-a mărturisit lui Andi Constantin detalii despre ea în timpul emisiunii și așa s-a aflat că tânara este din Cluj și are propria sa afacere.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

"Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare.

Mă împlinește această meserie! E locul unde am învâțat să am răbdare, unde am învâțat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine. Cumva, viața m-a schimbat. Am avut o problemă de sănătate, de atunci a început totul. Am avut un cancer la sân, la 29 de ani", i-a spus Ana Bene lui Andi Constantin.

Citeste si: Imagini interzise! Simona de la Burlacul, preferata lui Andi Constantin, a facut videochat?! Fanii emisiunii au descoperit poze intime cu ea

Andi Constantin, impresionat de la început de Ana Bene

Ana, printre favoritele lui Andi Constantin[Sursa foto: Captură Antena 1]

Burlacul a spus de la început că impresia pe care i-a lăsat-o Ana Bene este de femeie puternică.

"Mi-a povestit că a avut cancer, cuvântul în sine este unul foarte greu, dar cum l-a spus ea blând și cald, mi s-a părut că a depășit cu mult acel moment. A învins boala, în același timp și frica produsă de acea boală. Oamenii aceștia, care au de spus o poveste și au depășit acea etapă în viața lor, mie îmi plac! Îmi plac pentru că viața nu este lapte și miere, experiențele alea te ajută pe tine ca om să-ți clădești un caracter mai puternic și îți dă o siguranță de sine", a mărturisit Andi Constantin.

Citeste si: Concurente Burlacul 2021! Vezi cine sunt concurentele care au rămas în competiţie ca să îl cucerească pe Andi Constantin FOTO

Cine este Andi Constantin. Ce l-a determinat să fie Burlacul 2021

Andi Consantin a recunoscut că nu a avut noroc în dragoste, iar relația pe care a avut-o la 20 de ani cu o fată a lăsat urme adânci în inima sa. El a acceptat să fie Burlacul 2021, pentru că vrea să cunoască o fată care să îl completeze din toate punctele de vedere.

„Am 29 de ani, sunt multiplu campion la fitness, antreprenor și creator de content digital. Sunt noul burlac pentru că acum știu ce îmi doresc și mă simt pregătit pentru acest pas! Până la 30 de ani am simțit nevoia să experimentez, să ies, să cunosc. Cu siguranță oamenii cred despre mine că sunt genul acela de bărbat care iese în oraș în fiecare seară, dar nu mulți oameni îl cunosc pe adevăratul Andi. Sunt un om care iubește natura, animalele, dar și motoarele', spune burlacul, potrivit paginademedia.ro.