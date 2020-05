In articol:

Rasturnare spectaculoasa de situatie in scandalul in care este implicata Margherita de la Clejani. Cantareata neaga acum ca ar avea o relatie cu Theodor, tanarul pe care pana saptamana trecuta il prezenta ca iubitul ei.

Margherita neaga acum ca ar avea o relatie cu tanarul trapper de care era nedespartita si cu care a fost surprinsa sarutandu-se. "Nu am nicio relatie cu Theodor. Eu nu am un iubit. Pentru mine iubit inseamna o relatie de un timp. Am multi prieteni. Am prieteni din toate categoriile. Am prieteni! Theodor este un baiat pe care eu l-am admirat. Am vrut sa fac ceva cu el impreuna", a declarat Margherita de la Clejani intr-un interviu pentru Romania TV.

Citeste si: Margherita de la Clejani, primele declaratii! A recunoscut: "Cu totii gresim" - Ce a spus despre consumul de droguri

Citeste si: Ce s-a întâmplat cu Margherita de la Clejani? A renunțat la credință? ”Am ajuns la beatitudine, cred”

Citeste si: Nelson Mondialu intervine în scandalul momentului. A șters pe jos cu Margherita de la Clejani: „Spune că e așa de la pastile. A consumat...”

Dupa ce s-a aflat ca tanarul Theodor ar fi fost implicat intr-un dosar de droguri, Marga pare ca vrea sa nu mai fie asociata cu el.

Margherita si iubitul s-au despartit dupa ce a fost prinsa drogata la volan? "Nu am o relatie cu el"

"Fiecare vorbeste despre ce vrea. Eu nu pot sa vorbesc nimic despre Theodor, pentru ca nu sunt in masura. Nu pot sa spun ca este o influenta negativa sau nu. Ati vazut si voi destul de bine ce s-a intamplat. A fost un mic accident in care nu am omorat pe nimeni, n-am dat in cap la nimeni, nu m-ati vazut voi drogata", a explicat fiica Vioricai de la Clejani.

Margherita a dat de inteles ca s-a imprietenit cu tanarul despre care s-a spus ca i-ar fi iubit datorita muzicii pe care el o face. "Eu nu pot sa judec pe nimeni, pentru ca numai Dumnezeu poate sa judece. Eu sunt un om ca toti ceilalti si e normal sa am prieteni din toate categoriile. Am ales o perioada sa intru in lumea aceasta a trap-ului, pentru ca, de cand am venit din America, eu sunt foarte indragostita de ceea ce inseamna trap-ul, acest stil muzical", a incheiat ea.