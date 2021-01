Răsturnare de situație. Zanni de la Survivor România a ținut legătura în tot acest timp cu mama lui. Reacția Faimoșilor când au aflat adevărul: „L-a votat mama lui”

ian 28, 2021 Autor: Loredana Dobre

Zannidache este favoritul telespectatorilor pentru spiritul de luptător, dar mai ales pentru caracterul său.

Zanni de la Survivor România a ținut legătura cu mama lui

Faimosul a arătat celor de acasă că este un tânăr sincer, asumat și care nu are nimic de ascuns.

În cadrul competiției Survivor România , Zanni a vorbit pentru prima oară despre mama lui, cea care l-a abandonat într-un orfelinat și a plecat în Grecia. Spre surprinderea Faimoșilor, artistul a dezvăluit că a ținut legătura cu părintele său în tot acest timp, deși toată lumea credea că cei doi nu s-au mai văzut niciodată. Mai mult, Alexandra Stan a declarat că poate Zanni a fost votat inclusiv de mama lui.

„Am avut mai devreme o discuție cu Zanni, l-am felicitat (n.r.: pentru că a ieșit favoritul publicului), a fost drăgut. Și nu știu cum a venit vorba de mama lui. Aaa, a spus el că poate l-a votat mama lui, că data viitoare poate îi scrie mama lui. Eu nu știam că el a ținut legătura cu mama lui, nici n-am vrut să intru prea adânc pentru că nu știam cât de deschis este el”, a spus Alexandra Stan .

Zanni de la Survivor, despre întâlnirile cu mama lui

Zanni a povestit despre întâlnirile pe care le-a avut cu mama sa și spune despre femeia care i-a dat viață că este o străină pentru el.

Mai mult, cântărețul dezvăluie că părintele său a rămas cu sechele în tinerețe și se confruntă cu probleme din aceast motiv.

„Am mai vizitat-o cam la patru ani, dar n-am stat de vorbă. Pentru mine e o străină. Nu o cunosc pe mama, am văzut-o de patru ori în viața mea, m-a vizitat la o dată la 4 ani. Mi-a făcut un cadou la 14 ani, niște ghețe, care erau niște ghetuțe pentru un copil de 5 ani. Are niște probleme de realizare a realității. Eu acum am 23 de ani, dar nu stiu dacă ea realizează. Are 40 și ceva de ani.

Când eram mic am tot tras de ea să vorbim, ea are niște probleme, nu răspunde la întrebări. Răspunde după 5 secunde sau nu răspunde. Eu citesc oamenii, văd în ochii ei că a fost o traumă, în copilăria ei, în tinerețe, la nașterea mea sau cu bărbatul cu care m-a făcut”,a povestit Zanni, în cadrul emisiunii Survivor România .

Zanni dezvăluie care este cel mai mare vis al său

Faimosul recunoaște că nu îi este foarte greu în jungla Dominicană, pentru că el a trăit mereu în condiții greu de imaginat. De altfel, toată viața lui a fost o luptă pentru supraviețuire, declara el în repetate rânduri. În prezent, Zanni vrea să-și îndeplinească un mare vis prin intermediul emisiunii.

El vreasă câștige marele premiu pentru a-și cumpăra un apartament. „Viața mea se aseamănă foarte mult cu ce trăiesc la Survivor, tot ce am trăit până acum: foame, trebuie să lupți ca să mănânci, uneori te lupți și tot nu mănânci. Să te descurci, să vezi pe unde dormi. Toată viața mea am avut frica asta, că n-am unde să dorm, mă dă afară de la cămin, din chirie, de unde stau. Visul meu este să îmi fac casa mea, să-mi iau macar un apartament”, a spus Faimosul.

„E un sentiment plăcut când lumea te înțelege, când ajungi la sufletul oamenilor. Uneori crezi că e imposibil pentru că e distanța asta foarte mare și circumstanțele astea diferite. Suntem supuși aici la niște condiții dificile și toți suntem disperați”, a mai adăugat artistul.