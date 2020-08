In articol:

Nicolae Botgros îl atacă dur pe Marius Baldovin! De câteva zile, lumea muzicii populare fierbe! Celebrul dirijor Nicolae Botgros a reacționat pe adresele de socializare după ce și-a văzut numele pe afișul unui spectacol concurs de talente, în calitate de jurat, iar el nu ar fi avut cunoștință de acest lucru.

Nicolae Botgros îl atacă dur pe Marius Baldovin! ”A decis să facă un afiș cu participarea mea, fără să mă anunțe pe mine personal de acest lucru”

Indignat, Nicolae Botgros a ținut să spună totul despre Festivalul Național ”Drag îmi e să cânt, să joc”, un festival ce a pornit la drum cu ideea de a contribui la descoperirea oamenilor talentați din muzica populară autohtonă, cu vârste începând de la trei ani, până la 65 de ani, totul urmând să se petreacă în mediul online, întrucât, în alte condiții nu se putea realiza nimic din cauza pandemiei de coronavirus.

”În lista organizatorilor, mi-am găsit și numele meu, da, pentru că cei din juriu fac parte din staful organizatoric”

Nicolae Botgros îl atacă dur pe Marius Baldovin. ”Astăzi vreau să vă atrag atenția asupra instrumentelor folosite de escrocii din lumea artistică. Da, avem și de ăștia.

Ieri (n.r 7 august), mi-am dat seama că sunt implicat într-o campanie frauduloasă prin care se vrea obținerea ilicită a surselor financiare. Sub pretextul organizării unui “festival”, acești INFRACTORI folosesc numele artiștilor pentru a câștiga încrederea publicului larg, după care solicită acea taxă de participare.

În lista organizatorilor, mi-am găsit și numele meu, da, pentru că cei din juriu fac parte din staful organizatoric. Acest impostor, Marius Baldovin a decis să facă un afiș cu participarea mea, fără să mă anunțe pe mine personal de acest lucru, respectiv, și-a asumat "responsabilitatea" de a cere bani din numele meu. Oameni buni, rog să fiți extrem de circumspecți și să alegeți surse de informare credibile”, a menționat Nicolae Botgros pe adresa lui de Facebook.

Nicolae Botgros îl atacă dur pe Marius Baldovin! ”În viața lumea este rea, umblă după banii, după faimă și după vorbe care nu-și au rostul”

Nicolae Botgros îl atacă dur pe Marius Baldovin! Pe de altă parte, Marius Baldovin avea și el să reacționeze și să spună că s-a ajuns în această situație din cauza unei încurcături și el nu este vinovat, ci doar faptul că a colaborat cu un impresar nepotrivit, ce a vorbit în numele tuturor, inclusiv al maestrului Nicolae Botgros.

”Răspund comentariului lăsat pe pagina maestrului Nicolae Botgros, și nu ai cum să nu răspunzi atât publicului care te iubește ...Nu dau replică pentru că nu se merită in ziua de astazi ...Ajungi la o concluzie că în viață, lumea este rea, umblă după banii, după faimă și după vorbe care nu își au rostul. Vreau să fac acest anunț și să fiu pe înțeles tuturor care cred în mine și iî munca depusă pentru folclorul românesc. Eu niciodată nu am umblat să fac escrocherii sau să pun artiști pe afiș fără ca ei să nu știe… Eu niciodată nu am făcut rău la nimeni,din contră, am ajutat și am făcut numai bine. Neînțelegerea dintre părți nu înseamnă să faci rău și să strici un astfel de concurs. Am ajuns la concluzia că banii sunt la putere și că, din orice punct de vedere, se șterge cu buretele tot ce ai făcut bun. Niciodată nu am să mă las bătut și niciodată nu am să cedez”, a comentat Marius Baldovin pentru WOWbiz.ro

Nicolae Botgros îl atacă dur pe Marius Baldovin!”Sunt un băiat care am muncit de mic si mi-am câștigat pâinea cinstită...și nu pe spatele cuiva”

Nicolae Botgros îl atacă dur pe Marius Baldovin! Mai mult, Baldovin avea să spună că între eș și Nicolae Botgros ar fi trebuit să existe o discuție în privat, și nu să aibă loc o spălare de rufe în public. ”Să nu aveți impresia că dacă ați pus un anunț cu mine, cum că aș face escrocherii, nu mai sunt omul acela care susține talentele de orice vârstă si nu o să mai fac lucruri frumoase pentru muzica populară. Cei care mă cunosc știu ce fac și știu ce pot să fac pentru muzică populară. Sunt un băiat care am muncit de mic si mi-am câștigat pâinea cinstită...și nu pe spatele cuiva. E păcat să văd acest mesaj si să înjosiți din punct de vedere profesional un om care a dorit să întreprindă ceva pentru folclor....Păcat că s-a ajuns la astfel de lucruri pentru banii si neînțelegeri care ar fi putut fi aplanate în privat....și nu in public. Respect maestre, ”adio maestre”.

Și totuși cei care v-ati inscris in concurs...Festivalul Național " Drag imi e sa cânt, să Joc " ,EDIȚIA I 2020 continuă însă nu va fi în juriu maestru Nicolae Botgros”, a declarat Marius Baldovin pentru WOWbiz.ro