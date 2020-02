Ana Pal s-a întors în această seară în România după ce a fost descalificată din cadrul Survivor România. Războinica de la Survivor a părăsit competiția în urma unui conflict pe care l-a avut cu Andrei Ciobanu, din echipa Războinicilor.

Ana Pal nu a apucat să își ia rămas-bun de la colegii ei din echipa Faimoșilor, dar le-a transmis un mesaj imediat cum a ajuns în România.

„Nu am reușit să îmi iau rămas bun de la colegi, dar le-aș fi transmis să își vadă de jocul lor. Să nu pățească ce am pățit eu. Și cu capul sus. Să continue, așa în stilul lor, așa cum știu ei mai bine.

Pentru cei care m-au susținut, vreau să îmi cer mai întâi scuze pentru fapta pe care am făcut-o, le mulțumesc că m-au susținut și poate vor veni la meciul meu.”, a spus Ana Pal imediat cum a aterizat pe aeroportul din București.

Ana Pal, descalificată de la Survivor, după ce i-a dat un cap în gură Războinicului Andrei Ciobanu

Miza confruntarii pe traseul din cadrul editiei de aseara a fost una foarte importanta pentru ambele echipe, comunicarea cu cei dragi, concurentii fiind mai mult ca niciodata motivati sa primeasca vesti de acasa, dupa o luna de supravietuire in jungla dominicana.

Ce a facut Ana a fost un gest socant, a fost un gest pe care speram sa nu-l mai vedem vreodata in aceasta competitie. Anei ii pare foarte rau; Andrei (Ciobanu – n.r.) tie iti cere scuze. Nu vom tolera astfel de gesturi in „Survivor Romania”. Decizia noastra a fost ca Ana sa nu se mai intoarca pe insula", a fost anuntul facut de prezentatorul Dan Cruceru, in cadrul Consiliului.