Războinica Romina de la Survivor, adevărul despre nominalizarea lui Albert! Ce s-a întâmplat înainte de consiliu: „Mi-a zis în față că...” EXCLUSIV

Romina de la Războinici a fost ultima eliminată de la Survivor România, după un consiliu plin de suspans. Albert a fost votat în unanimitate de întreaga echipă, dar surpriza a venit și de această dată, iar tânărul a ieșit favorit, astfel că totul a luat o întorsătură neașteptată. Al doilea favorit a fost Andrei, care a nominalizat-o pe Romina. Fiind cea mai nouă, tânăra a avut cele mai puține voturi din partea publicului.

Romina, adevărul despre strategiile Războinicilor

La doar o zi după eliminarea ei de la Survivor România, Romina a intrat în direct la Ștafeta Mixtă și a spus adevărul despre nominalizarea făcută de Andrei, în urma căreia chiar ea a părăsit competiția, dar a vorbit și despre Albert și strategiile din echipa ei.

„Ce am văzut eu, deși am stat foarte puțin, cei mai vechi, Mellina, Sorin, Starlin, Maria, se protejează între ei și atunci vor lovi în concurenții mai noi. Asta era strategic. Am spus că Albert e puțin ciudat, pentru că stă puțin mai retras, același lucru o să îl spun și despre Andrei.

Andrei e un Albert doi, doar că Albert ca și persoană e ok. Având în vedere că au avut conflicte în trecut, Albert va fi în continuare calul lor de bătaie. Eu nu am avut un conflict cu nimeni, doar că nu am vrut să fac alianțe. Din păcate, Andrei încearcă să se muleze după echipa mai veche și să dea bine în fața lui Sorin”, a declarat în exclusivitate Romina pentru WOWbiz.ro, la Ștafeta Mixtă.

Deși s-a numărat și ea printre cei care l-au nominalizat pe Albert, Romina a recunoscut în direct că nu asta a fost strategia ei de la bun început, ci a ajuns să se muleze după strategia echipei, pentru a nu se pune rău cu Sorin, despre care a spus că face regulile în echipa Războinicilor.

Romina, eliminată de la Survivor

„Inițial, când trebuia să nominalizăm, aveam două nume în cap, am luat-o strict pe parte sportivă, Starlin și Sorin, pentru că Sorin nu e foarte rapid pe traseu. Nu eram încă decisă și am auzit colegii că vor vota Albert. Eu inițial voiam să votez Sorin, pentru că știam că este mai slab. Am și zis-o în față. După aceea am auzit discuția, iar Andrei a hotărât să îl voteze pe Albert, deși și el avea în cap altă opțiune, dar s-a mulat pe echipa mai veche.

Atunci erau voturi majoritare, exact asta i-am spus și lui Albert. Eu fiind nouă, dacă aș fi votat Sorin, el ar fi luat-o personal, iar dacă ar fi fost un alt consiliu, cu siguranță mă va vota. Sorin este cel care organizează echipa. I-am spus și lui Albert, pentru că Albert m-a luat deoparte după consiliu și mi-a zis că a înțeles că l-am votat. L-am rugat să nu se supere pe mine, că voiam să îl nominalizez pe Sorin, dar voturile erau majoritare, pe principiul să nu o ia în nume de rău Sorin”, a mai spus tânăra eliminată de la Survivor România.

Ce se întâmplă, de fapt, în camp, între Sorin și Albert?

În ceea ce îl privește pe Andrei, Romina a dezvăluit că acesta i-ar fi spus cu o zi înainte că o va vota pe Mellina, acesta fiind și motivul pentru care a șocat-o votul lui.

„Nu mă așteptam de la Andrei, pentru că mi-a spus cu o zi înainte în față că va vota Mellina. De Mellina a spus foarte clar că este falsă și fomistă. Exact astea au fost cuvintele lui Andrei la adresa Mellinei. Mi le-a spus mie în față. I-am spus: „Trebuia să votezi ce mi-ai spus înainte”. Mi-a zis ceva de genul: „Am făcut-o fiartă”. La un moment dat când era eliminare de la Faimoși, țin minte că întorcea capul și zicea: „Ieșe Chitoșcă, iese Chitoșcă.” Eu eram conștientă că nu aveam susținători, fiind cea mai nouă. Era clar că voi pleca.

În camp ei vorbesc normal (n.r- Albert și Sorin). Sunt situații când nu prea vorbesc, sunt situații când vorbesc chestii generale, minore, dar nu e ca și cum s-ar urî, dar când vine vorba de nominalizare e strict Albert. Găsește atunci să îi reproșeze ceva”, ne-a dezvăluit Romina de la Survivor, în exclusivitate.