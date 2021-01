Războinica Roxana de la Survivor vrea să plece din competiție! „Mă simt captivă, o să clachez psihic!”

ian 31, 2021 Autor: Ana Maria

In articol:

Războinica Roxana de la Survivor a fost surpinsă plângând pe plajă. Frumoasa concurentă din Republica Dominicană a declarat că nu se mai simte motivat de premiile puse în joc.

„Nu mai simt nicio motivatie, nici interna nici externa. Nu am motiveaza recomepnsele de la joc. Am ajuns intr-un stadiu de foame cronica si imi cunosc foarte bine corpul pentru ca am analizat asta in ultimii doi ani. Nu mai pot sa mananc cocos, eset foarte gras, imi este greață de la cocos. M-am privat atata timp de tot ce imi face placere si nu e vina nimanui pentru ca eu am intrat in competitie, dar sper sa ma ridic inapoi cu moralul, cum eram inainte”,a spus Războinica Roxana de la Survivor.

Războinica Roxana, consolată de Marilena de la Survivor

Războinica Roxana a fost văzută de Marilena , colega ei de echipă, care s-a dus imediat pe plajă pentru a o încuraja.

Marilena: Nu trebuie să clacăm. Descarcă-te, dar trebuie să gândim pozitiv. Am avut si eu un moment din asta in care am plâns.

Roxana: Simt că îmi bat joc de mine, că o să clachez psihic. Ma simt captiva, demotivată. Nu ma intereseaza daca pierdum un joc, daca o să câștigam.

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19 - bzi.ro

Războinica Roxana Ghita, consolată de Marilena de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Marilena: Ar fi păcat să renunțăm acum, trebuie să ne gândim pentru ce am intrat eici.

Roxana: Mă simt foarte demotivată, simt că o iau razna, că nu mai pot, nu mai vreau.

Citeste si:Scandal în tabăra Războinicilor de la Survivor, după consiliu! Roxana, atacată de coechipieri! „Sincer, mi se pare cea mai slabă din echipă. E prea tristă”

Citeste si:Alin Sălăjean de la Survivor România, declarație uimitoare pentru Alexandra Stan: „Te iubesc! Mor de dragul tău!” Jador: „Și nevastă-ta? Nu te mai doare carnea pe tine?”

Ulterior, la ea s-a dus și Musty, care a încercat să o încurajeze, după ce în seara consiliului de nominalizare a criticat-o

dur și i-a spus că ea este cea mai slabă psihic și cea mai tristă din echipă.