Războinicii câștigă imunitatea la mustață! Punctul decisiv a fost adus de Starlin și Sindy în proba de ștafetă la Survivor România

Primul meci de imunitate al săptămânii la Survivor România a fost câștigat de Războinici, după o cursă cu multe răsturnări de situație. Punctul decisiv a fost jucat la proba de ștafetă, iar albaștrii s-au impus în cele din urmă cu scorul de 10-9.

Războinicii câștigă la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Războinicii câștigă imunitatea la Survivor România

Bucurie mare în tabăra Războinicilor după ce au învins Faimoșii în meciul de imunitate. De această dată, concurenții din tabăra albastră vor avea parte de un consiliu de nominalizare liniștit. Mai mult, aceștia au câștigat provizii ce constau în 1 kg și jumătate de mălai, patru cepe, două ouă pentru fiecare concurent și 500 de ml de ulei.

Starlin a primit totemul de imunitate după ce a reușit să aducă trei puncte echipei Războinicilor, din patru meciuri jucate. „Azi da! Am intrat cu ideea asta din camp. Să nu simt presiune când arunc. Toată echipa a fost alături de mine și de Sindy și am putut câștiga competiția de astăzi”, a spus Starlin.

Sindy: Am avut emoții foarte mari, dar am știut că dacă astăzi nu dau maxim, putem pierde. Find un joc foarte important de imunitate am vrut să câștigăm.

Sorin: Sunt foarte fericit pentru echipa asta minunată, sunt supărat pe mine, deconcentrat, nu știu ce se întâmplă. Sunt motivat, dar deconcentrat, deși am lăsat deoparte certurile, fac meditații. Am simțit-o pe iubita mea care mi-a spus că un om merită și a treia șansă și să fim uniți. Mă bucur pentru victoria asta și pentru echipa mea.

Faimosii de la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Reacția Faimoșilor după ce au pierdut imunitatea

Vedetele trebuie să facă nominalizări după ce au pierdut imunitatea la mustață. În proba de ștafetă s-au confruntat Elena Marin și Cosmin Stanciu de la Faimoși și Sindy, alături de Starlin, de la Războinici.

Elena: Foarte dureroasă înfrângerea, vreau să-mi cerr scuze echipei. Am încercat tot ce am putut. E greu, știu că trebuie să învățăm să pierdem, dar e un război când vezi că pierzi. Chiar îmi pare rău.

Cosmin: Toți din echipă am tras cât am putut de mult și scorul arată asta. Aveam speranțe că vom câștiga. Asta este. Astăzi au fost mai buni ca noi. Le mulțumesc colegilor, că au avut încredere în mine și în Elena. Mergem cu capul sus, sper să câștigăm al doilea joc de imunitate.

Moroșanu: Astăzi am fost slab, sunt foarte supărat pe mine. Azi am pierdut două puncte și dacă nu le pierdeam, poate câștigam meciul de imunitate. O parte din vină e a mea.