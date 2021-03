Războinicii câștigă imunitatea la Survivor România. Faimoșii, în fața unui nou consiliu de nominalizare. Culiță Sterp: „Îmi pare rău pentru echipa noastră!”

In articol:

Meci de imunitate tensionat la Survivor România. Războinicii s-au impus în fața Faimoșilor și vor avea parte de un consiliu de nominalizare liniștit.

Războinicii câștigă imunitatea la Survivor România

Faimoșii au pierdut două lucruri importante în meciul de astăzi, iar dacă imunitatea este un lucru esențial, faptul că Jador nu a mai primit acordul medicului să concureze după accidentarea suferită, i-a tras și mai mult în jos pe sălbatici.

Războinicii au castigat la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Războinicii au câștigat imunitatea cu scorul de 10-6 și au obținut provizii importante, ce constau într-un kilogram și jumătate de linte, orez, bulgur și roșii, dar și jumătate de litru de ulei. Totemul de imunitate a fost câștigat de Starlin din echipa albastră.

Starlin: A fost foarte bine de când ne-am trezit. Când am văzut traseul m-am bucurat, pentru că este un traseu plăcut de toți colegii.

Am zis că nu e ceva complicat, ci de răbdare. Mă bucur enorm pentru victoria aceasta.

Războinicii dans la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Romina: Mă bucur că am câștigat un punct, mi-aș fi dorit să-l câștig și pe al doilea. Mă bucur că noi am câștigat și nu suntem noi la nominalizare. Să sperăm că și jocul urm[tor va fi câștigat tot de noi și nu vom fi în pericol de nominalizare.

Reacția Faimoșilor după ce au pierdut meciul de imunitate la Survivor România

Faimoșii pierd primul meci de imunitate din această săptămână la Survivor România și sunt dezamăgiți că vor face încă o dată nominalizări. De asemenea, sălbaticii sunt îngrijorați de starea de sănătate a lui Jador, care s-a accidentat în timpul probei.

„Sunt supărat din mai multe motive, că am pierdut, că am adus doar un punct, al treilea că s-a accidentat Jador. Avem mai multe motive de supărare, că suntem la consiliu de nominalizare, sper să câștigăm măcar al doliea meci de imunitate. Nu pot să dau vina pe nimic, am tras cât am putut, îmi pare rău pentru echipa noastră. Sper să câștigăm următorul joc. Se întâmplă ca în viață, câteodată suntem buni, alteori mai puțin buni”, a declarat Culiță Sterp.

Faimosii au pierdut la Survivor Romania[Sursa foto: Captură KANAL D]

Roxana: Nu există o explicație, am avut vibe bun, din păcate nu ne place poziția pe acare o avem din nou. Mergem la consiliu și nominalizam. E trist, sunt convinsă că fiecare a tras cât a putut. E totul relativ, nu avem o explicație. Trecem prin nominalizare și mergem cu capul înainte și sperăm ca mâine să fie jocul nostru.

Zanni: Am venit cu energie bună toți, azi nu m-a lovit nimic, am fost nucă azi. Traseul destul de interesant, finalul nu l-am simțit deloc. Am stat pe bancă, mi-am susținut echipa, nu am avut energia aia, nu am intrat în elementul meu.