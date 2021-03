Războinicii câștigă imunitatea la Survivor România. Faimoșii, în fața unui nou consiliu de nominalizare. „Sper să nu ne certăm!”

In articol:

Cel de-al doilea meci de imunitate al săptămânii la Survivor România a fost câștigat de Războinici, cu scorul de 10-7. Concurenții au avut un traseu inedit pe mare și un joc în premieră în sezonul 2.

Victorie fabuloasă a Războinicilor în meciul de imunitate de la Survivor România. Albaștrii vor avea parte de un consiliu liniștit, după ce în urmă cu o zi îl nominalizau pe Albert Oprea pentru eliminare.

Războinicii câștigă imunitatea la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Maria Hângu spune că nu doar echilibrul a ajutat-o în joc, ci și norocul. „A fost vorba de echilibru și de puțin noroc. Norocul e peste tot în viață”, a spus Războinica. Nu a fost o zi excelentă pentru toți concurenții din echipa albastră. De pilda, pentru Starlin traseul a fost unul dificil.

„Din păcate, ziua de azi nu a mea. Când am văzut traseul, am știut că sunt în dezavantaj, pentru că sunt un pic mai greu. Sunt probe care nu mă avantajează”, a spus concurentul.

Faimoșii, relaxați înaintea consiliului de nominalizare

Vedetele privesc cu relaxare consiliul de nominalizare și acceptă ușor înfrângerea suferită în fața Războinicilor. Culiță Sterp mărturisește că a privit meciul de imunitate ca pe un joc și s-a distrat foarte tare.

„Jocul ăsta chiar ne-a plăcut, a fost amuzant, l-am luat ca pe un joc. Se mai întâmplă, asta este, mergem înainte. Ne place la consiliu, suntem bine, suntem forță cum spune Costi”, a spus Culiță Sterp.

Ana Porgras a adus trei puncte pentru echipa Faimoșilor, însă nu a fost îndeajuns pentru ca sălbaticii să câștige. „ Asta a fost proba mea, de echilibru, sunt campioană la bârnă, era culmea să fie altfel. Nu pot să mă bucur de cele trei puncte aduse echipei, pentru că am pierdut. Urmează un consiliu de nominalizare și sper să nu ne certăm. Sper ca pe vitor să fie mai bune lucrurile și să câștigăm”, a spus fosta gimnastă.

Faimosii au pierdut la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Andreea Antonescu a intrat de trei ori pe traseu și a pierdut de fiecare dată. Cântăreața recunoaște că nu are calitățile necesare unei sportive. „Am încercat, dar nu e ca și cum m-am știut vreo campioană la gimnastică, de-asta mă uit admirativ la Ana. Nu m-am îmbătat cu apă de mare, eram conștientă, m-aș fi așteptat să rezist un pic mai bine pe bârnă, dar realist nu a fost o surpriză faptul că nu am reușit să le țin contra celor cu care am intrat în competiție directă”, a spus vedeta.